Το σημάδι πριν την καταστροφή: Τι είναι η «σκέδαση» που έκανε μοβ τον ουρανό στην Ιαπωνία (Photos)

Ένα εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, αλλά, παράλληλα, και τρομακτικό φαινόμενο αντίκρισαν οι Ιάπωνες την Παρασκευή -και ενώ περίμεναν τον τυφώνα Χαγκίμπις- καθώς ο ουρανός έγινε μοβ!

Οι φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν στο Twitter, είναι, πράγματι, μαγικές.

Το θέαμα, ωστόσο, προμήνυε τον ερχομό της καταστροφής...

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο μοβ ουρανός είναι ένδειξη ότι πλησιάζει σφοδρή κακοκαιρία η τυφώνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάλι, ενδέχεται και να ακολουθεί.

Όπως σημείωσε συγκεκριμένα το CBS News, το φαινόμενο -που λέγεται σκέδαση- εμφανίζεται όταν τα μόρια και τα μικρά σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης επηρεάζουν την κατεύθυνση του φωτός.

Οι μεγάλες καταιγίδες, σαν τους τυφώνες, απομακρύνουν τα μεγαλύτερα σωματίδια από την ατμόσφαιρα, κάνοντας τα χρώματα του ουρανού πιο ζωηρά.

