Τάνια Τρύπη: «Έχω περάσει φτώχειες και φτώχειες»

Μετά από δέκα χρόνια αποχής από τα τηλεοπτικά δρώμενα, η Τάνια Τρύπη επέστρεψε συμμετέχοντας στο «Κόκκινο Ποτάμι».

Η ηθοποιός μίλησε στο Page 2 της Νέας Σελίδας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητά της όταν καλείται να αξιολογήσει μια δουλειά δεν είναι σε καμιά περίπτωση τα χρήματα.

«Η τελευταία σειρά που είχα μόνιμο ρόλο ήταν το “Ποιος μας πιάνει” στο Mega. Κοίτα, κάποιες φορές επιλέγεις να πάρεις εσύ απόσταση από την τηλεόραση και κάποιες άλλες παίρνει εκείνη από εσένα. Δεν μπορείς να λες παντού «ναι», όταν δεν σου αρέσει ο ρόλος και οι υπόλοιποι συντελεστές. Στο “Κόκκινο ποτάμι” ήταν ιδανικές συνθήκες, γιατί μιλάμε για παραγωγή με προδιαγραφές κινηματογράφου, από αυτές που σπάνια γίνονται στην τηλεόραση μετά την κρίση» λέει αναφορικά με τον λόγο που έμεινε εκτός τηλεόρασης για τόσα χρόνια.

Ερωτηθείσα για την άρνησή της να συμμετέχει στο «Dancing With the Stars» του ΑΝΤ1 και στο «Just the Two Of Us» του Mega η Τάνια Τρύπη δήλωσε τα εξής: Μου το είχαν προτείνει όντως και, μάλιστα, μου είχαν προτείνει να συμμετέχω και ως διαγωνιζόμενη και ως κριτής. Δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει τίποτα από τα δύο. Δεν βρίσκω απολύτως κανένα λόγο να διαγωνιστώ σ’ ένα τέτοιο παιχνίδι. Και ως κριτής νομίζω ότι είμαι ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος, γιατί βρίσκω πάντα το θετικό σ’ αυτό που βλέπω και συμμερίζομαι τον αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλλει ο κάθε καλλιτέχνης. Οπότε, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έδιωχνα ποτέ κανέναν (γελάει). Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να λέμε «ποτέ», γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.

Δεν ήταν ποτέ το οικονομικό η πρώτη προτεραιότητά μου και έχω περάσει φτώχειες και φτώχειες, όπως όλοι οι ηθοποιοί. Όταν δύο φορές τον χρόνο παλαιότερα, και τώρα ακόμα πιο συχνά, πρέπει να ψάξεις για δουλειά, δεν προλαβαίνεις να μαζέψεις τίποτα για να έχεις σε μια δύσκολη στιγμή. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, πολύ πριν από την κρίση. Αλλά δεν ξεπουλιούνται όλα για τα χρήματα. Γιατί να καταπιεστώ να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει, επειδή μου προσφέρουν ένα ποσό; Δεν το έκανα όταν ήμουν μικρότερη. Θα το κάνω τώρα;