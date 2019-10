Τριπλή διάκριση για το Public στα HR Excellence Awards

Τρία βραβεία στο Public για τη Διαχείριση ταλέντου, την Καινοτόμα χρήση της τεχνολογίας για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Team building πρωτοβουλία που διοργάνωσε για τους εργαζομένους του.

To Public, η ελληνική εταιρεία πολυκαταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, απέσπασε τριπλή διάκριση στα βραβεία HR Excellence Awards, τα οποία επιβραβεύουν την αριστεία στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα το Public απέσπασε:

Βραβείο GOLD στην κατηγορία: Talent & Performance Management - Best Talent Management Strategy & Initiative για την πλατφόρμα Idea Management

Πρόκειται για μία online πλατφόρμα για τους εργαζομένους η οποία αναπτύχθηκε με στόχο να ακούει η εταιρία τις ιδέες όλων των υπαλλήλων της ανεξαρτήτως ιεραρχίας, σε όποια πόλη και αν αυτοί βρίσκονται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Βραβείο BRONZE στην κατηγορία: Technology, e-learning & Integrated HR MIS - Most Innovative use of Technology in HR για τη συνεργασία με το LinkedIn Learning

Το Public είναι η 1η εταιρεία στην Ελλάδα που συνεργάστηκε με το LinkedIn για να προσφέρει αυτήν την εξελιγμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης στους ανθρώπους του. Οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάνω από 13.000 εξειδικευμένα μαθήματα εξελίσσοντας τις γνώσεις τους και λαμβάνοντας πιστοποίηση γνώσεων.

Βραβείο BRONZE στην κατηγορία: Learning & Development - Best Team Building Program για το Public Cooking Challenge

Το Public δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους του, διοργανώνει κάθε χρόνο πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως το Public Cooking Challenge ‘’Sweet edition”! H ενέργεια ξεκίνησε ως μια μονοήμερη εκδήλωση εκτός γραφείου με στόχο το team building και εξελίχθηκε σε ένα ομαδικό, διασκεδαστικό και συμμετοχικό παιχνίδι που ενδυνάμωσε τις ομάδες ξεκλειδώνοντας την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Τα βραβεία παρέλαβαν από το τμήμα HR, η κα Κατερίνα Μαντζώρου, HR Director και από το τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας, η κα Χριστίνα Γκλιάτη, Internal Communication Executive.

Τα HR Awards 2019 πραγματοποιήθηκαν για 5η συνεχή χρονιά αναδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές από τον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παραμένοντας πιστό στη στρατηγική του για τη δημιουργία του Retailer του Αύριο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις που φέρνει η ψηφιακή εποχή, το Public συνεχίζει να αναπτύσσεται και να καινοτομεί για τους ανθρώπους και τους επισκέπτες του.