Συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Συρία

Έντονη κινητικότητα και ανακατατάξεις με φόντο την τουρκική εισβολή και τις εξελίξεις στη Συρία. Η Τουρκία συμφώνησε να αναστείλει για πέντε ημέρες την στρατιωτική της επίθεση στη βόρεια Συρία και θα την τερματίσει μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από αυτή την περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Συνεχείς διαβουλεύσεις.

"Σήμερα οι ΗΠΑ και η Τουρκία συμφώνησαν για μια εκεχειρία στη Συρία", δήλωσε ο Πενς σε δημοσιογράφους μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες συνομιλιών με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική επίθεση «θα σταματήσει τελείως όταν λήξει αυτή η αποχώρηση» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστολής, διευκρίνισε.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία και πως θα αποσύρει τις υπάρχουσες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μόλις τερματιστεί η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

"Με την εφαρμογή (της εκεχειρίας), οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας", τόνισε ο Πενς. "Ο πρόεδρος αποφάσισε να αποσύρει τις οικονομικές κυρώσεις" μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, πρόσθεσε.

Vice President Mike Pence: "The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria" https://t.co/cCrSMmyurK pic.twitter.com/zBCqL6A5UQ — CNN Politics (@CNNPolitics) October 17, 2019

Συνέχισε λέγοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει μια συμφωνία η Τουρκία να μην εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στην συριακή πόλη Κομπάνι.

Ουάσινγκτον και Άγκυρα είναι δεσμευμένες για μια ειρηνική επίλυση της ζώνης ασφαλείας στη Συρία και πως Τουρκία και ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στον κοινό στόχο συντριβής του Ισλαμικού Κράτους. Όπως είπε, η συμφωνία είναι μια σπουδαία συμβολή στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις.

Συμπλήρωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονται με τις δυνάμεις της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG για να αποσυρθούν σε περιοχή εντός 32 χλμ στη συριακή επικράτεια.

Με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για "σπουδαία νέα που προκύπτουν από την Τουρκία", έπειτα από τις συνομιλίες Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ερντογάν, λέγοντας πως "Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν".

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Το εγκώμιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, λίγο μετά τις δηλώσεις του Μάικ Πενς.

On the ceasefire in Syria, President Trump describes what Turkey is getting out of the deal: “They’re not gonna have to kill millions of people, and millions of people aren't going to have to kill them.” pic.twitter.com/QzBsVEekQh — Josh Campbell (@joshscampbell) October 17, 2019

Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τουρκία "πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από τη συνάντηση" που είχε ο Πενς με τον Ερντογάν.

Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστήριξε ότι «η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» δεν σταματά αλλά διακόπτεται.

"Η Τουρκία θα παύσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μόνο για να αποχωρήσουν οι τρομοκράτες από τη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία", δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, διευκρινίζοντας πως η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγνκτον και Άγκυρας "δεν είναι μια εκεχειρία καθώς εκεχειρίες γίνονται μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών".

Σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως η Άγκυρα δεν έδωσε καμία εγγύηση στις ΗΠΑ αναφορικά με τη συριακή πόλη Κομπάνι.

Πρόσθεσε πως υπήρξε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη συλλογή βαρέου οπλισμού από τη συροκουρδική πολιτοφυλακή YPG και την καταστροφή των θέσεων των κουρδικών δυνάμεων, συμπληρώνοντας πως υπήρξε συμφωνία με την Ουάσινγκτον οι τουρκικές δυνάμεις να ελέγχουν τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία. Κατέληξε πως η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον επόμενο μήνα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

LIVE — FM Çavuşoğlu: #OperationPeaceSpring is not stopped but paused. This is not a cease-fire, Turkey can only stop the operation once all terror elements leave the [Syria] safe zone pic.twitter.com/C9PaqFbZk2 — DAILY SABAH (@DailySabah) October 17, 2019

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ βρέθηκαν στο ναδίρ. Οι Πενς και Πομπέο συναντήθηκαν στην Άγκυρα με τον Ερντογάν στην σκιά της αποκάλυψης επιστολής Τραμπ της 9 Οκτωβρίου, με την οποία πρότεινε διαμεσολάβηση με την κουρδική πολιτοφυλακή ΥPG. «Μην παριστάνεις τον σκληρό!», «μη γίνεσαι ανόητος!»: οι όχι ακριβώς διπλωματικές εκφράσεις αυτές περιέχονται στην επιστολή του αμερικανού προέδρου. «Η επιστολή του Τραμπ διαβάστηκε από τον Ερντογάν και πετάχτηκε στα σκουπίδια» δήλωσαν καυστικά πηγές της τουρκικής προεδρίας.

Η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση των δύο ανδρών ξεκίνησε στις 15:40 και έληξε 1 ώρα και 40 λεπτά αργότερα. Ακολούθησαν συζητήσεις τουρκικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών. Ο Πενς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν την έναρξη της συνάντησης με τον Ερντογάν, ωστόσο ένας Τούρκος αξιωματούχος είπε στο Reuters πως πιθανότατα διαβίβασαν τις ίδες απαιτήσεις που έχει διατυπώσει τις τελευταίες μέρες η Ουάσινγκτον αναφορικά με την τουρκική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Στην Άγκυρα από την Τετάρτη διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Το ΥΠΕΞ της Ρωσίας έκανε γνωστό στην Τουρκία ότι για την ασφάλεια των συνόρων πρέπει να συντονιστεί με τη συριακή κυβέρνηση. Ο Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν και αναμένεται να συναντηθεί μαζί του στο Σότσι στις 22 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ στο Μάνμπιτζ βρίσκονται καθεστωτικές δυνάμεις και επιτηρεί ο ρωσικός στρατός, όπως δηλώνουν ρωσικές πηγές. Μάλιστα σήμερα το πρωί ο στρατός του Άσαντ φέρεται να εγκαταστάθηκε και στο Κομπάνι. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο ιρανός ομόλογός του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ συζήτησαν για την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία και δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν για να διευκολύνουν τις σχετικές συνομιλίες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Λαβρόφ και Ζαρίφ δήλωσαν ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μια σταθεροποίηση διαρκής στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ευφράτη μέσα από τον διάλογο μεταξύ της Δαμασκού και της Άγκυρας όπως και μεταξύ των συριακών αρχών και των εκπροσώπων των Κούρδων της Συρίας. Οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι η Ρωσία και η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμες να διευκολύνουν τέτοιου είδους επαφές.

Μετά από 8 μέρες μαχών, η τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία έχει οδηγήσει στο θάνατο 224 μαχητές των υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και 183 αντάρτες που φέρουν τη στήριξη της Τουρκίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τις μάχες έχουν χάσει τη ζωή τους επίσης 72 άμαχοι, πρόσθεσε το Παρατηρητήριο.

Από την πλευρά του τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως σε 702 ανέρχεται ο αριθμός των «τρομοκρατών» των κουρδικών οργανώσεων PKK, PYD και YPG που «εξουδετερώθηκαν» έπειτα την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στη βόρεια Συρία. Με τον όρο «εξουδετέρωση» οι τουρκικές αρχές υπονοούν ότι οι εν λόγω «τρομοκράτες» είτε παραδόθηκαν, είτε σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν.

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί τον όρο «τρομοκράτες» όταν αναφέρεται στα μέλη της εκτός νόμου αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και στην συροκουρδική πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα θεωρεί ως παρακλάδι του PKK στη Συρία.