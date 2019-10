Ραγδαίες εξελίξεις: Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας - Δήλωση Τσαβούσογλου

"Η Τουρκία θα παύσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μόνο για να αποχωρήσουν οι τρομοκράτες από τη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία", δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, διευκρινίζοντας πως η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγνκτον και Άγκυρας "δεν είναι μια εκεχειρία καθώς εκεχειρίες γίνονται μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών".

Σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως η Άγκυρα δεν έδωσε καμία εγγύηση στις ΗΠΑ αναφορικά με τη συριακή πόλη Κομπάνι.

Πρόσθεσε πως υπήρξε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη συλλογή βαρέου οπλισμού από τη συροκουρδική πολιτοφυλακή YPG και την καταστροφή των θέσεων των κουρδικών δυνάμεων, συμπληρώνοντας πως υπήρξε συμφωνία με την Ουάσινγκτον οι τουρκικές δυνάμεις να ελέγχουν τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία. Κατέληξε πως η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον επόμενο μήνα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

LIVE — FM Çavuşoğlu: #OperationPeaceSpring is not stopped but paused. This is not a cease-fire, Turkey can only stop the operation once all terror elements leave the [Syria] safe zone pic.twitter.com/C9PaqFbZk2