84χρονη απόστρατη του Βιετνάμ κάνει κόντρες με... πουσάπς με πολύ νεώτερό της (Video)

Στα 84 της χρόνια η απόστρατη συνταγματάρχης Maggie DeSanti, εξακολουθεί να... χωράει και μάλιστα με στιλ και άνεση, στην στρατιωτική της στολή όπως έκανε πριν από πολλές δεκαετίες, όταν ήταν μέλος του αμερικανικού στρατού που υπηρετούσε στον πόλεμο του Βιετνάμ!

Λίγο πριν επιβιβαστεί στην Πτήση της Τιμής της Αριζόνα -- ένα ταξίδι στην Ουάσινγκτον όπου οι ταξιδιώτες επισκέπτονται μνημεία πολέμου, το οποίο διοργανώνεται από μη κερδοσκοπική οργάνωση- η DeSanti δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να κάνει δέκα πουσάπς συναγωνιζόμενο έναν πολύ... νεώτερο αξιωματικό της ΤSA (Yπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών).

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από άλλους αξιωματικούς της TSA

