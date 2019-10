Brexit ώρα μηδέν: Το «σούπερ Σάββατο» κρίνει τη συμφωνία

Δύο προτάσεις έχει καταθέσει η βρετανική κυβέρνηση προς συζήτηση στην έκτακτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου του Σαββάτου: Η πρώτη που ζητά την έγκριση του σώματος για τη νέα συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον, και η δεύτερη που ζητά την έγκριση για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Τη δεύτερη πρόταση αναμένεται να προωθήσει η κυβέρνηση προς έγκριση από το Σώμα, μόνο σε περίπτωση που απορριφθεί η πρώτη πρόταση.

Στην δεύτερη αυτή πρόταση, οι βουλευτές του Εργατικού κόμματος, Πίτερ Κάιλ και Φιλ Γουίλσον, προτείνουν τροπολογία που ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εάν η συμφωνία δεν κερδίσει την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, τότε οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν πάνω στην τροπολογία των Κάιλ-Γουίλσον, και η οποία εάν εγκριθεί, θα ζητά από την κυβέρνηση να θέσει στην επιλογή των πολιτών οποιουσδήποτε όρους για το Brexit.

Μία ακόμη τροπολογία προτείνει ο πρώην βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος, Όλιβερ Λέτουιν, την οποία χαρακτηρίζει ως «ασφαλιστική δικλείδα» στο νόμο Μπεν - που υποχρεώνει τον πρωθυπουργό να ζητήσει παράταση στο Brexit, εάν δεν υπάρξει έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης.

Η τροπολογία αυτή προβλέπει ότι ακόμη και εάν αύριο το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει παράταση στο Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής. Τη συγκεκριμένη τροπολογία υπογράφουν μεταξύ άλλων, οι πρώην υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης που διαγράφηκαν, Φίλιπ Χάμοντ και Ντέιβιντ Γκοκ.

Σε επιστολή του, ο Λέτουιν εξηγεί ότι σκοπεύει να υπερψηφίσει τη συμφωνία που θα φέρει αύριο ο πρωθυπουργός, ωστόσο αυτό που επιδιώκει με την τροπολογία είναι να παραμείνει ενεργός ο νόμος για την παράταση ως ασφαλιστική δικλείδα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο νόμος για την αποχώρηση. Προσθέτει ότι σε καμία περίπτωση δεν προτείνει την καθυστέρηση της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, απλά διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει κατά λάθος άτακτη έξοδος στις 31 Οκτωβρίου, εάν κάτι πάει στραβά στην έγκριση του νομοσχεδίου αποχώρησης.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των τροπολογιών που θα κατατεθούν αύριο, εναπόκεινται στην ευχέρεια του προέδρου της Βουλής για να συζητηθούν και να ψηφιστούν.

Εχοντας εξασφαλίσει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ο βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στο Λονδίνο για να αφιερωθεί στο παιγνίδι των αριθμών, αναζητώντας την αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη για να εξασφαλίσει την έγκριση της συμφωνίας του από το βρετανικό Κοινοβούλιο.

Η Βουλή των Κοινοτήτων συνεδριάζει εκτάκτως, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο των Φόκλαντς το 1992.

Εάν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων, ο Μπόρις Τζόνσον θα αναγκασθεί να ζητήσει από τις Βρυξέλλες νέα τρίμηνη αναβολή του Brexit, όπως επιτάσσει ο νόμος που ψηφίσθηκε τον Σεπτέμβριο από τους βουλευτές, ανάμεσά τους και 21 αντάρτες του δικού του στρατοπέδου.

Ο Μπόρις Τζόνσον όμως έχασε τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας του την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και δεν διαθέτει πλέον παρά 288 βουλευτές στην 650μελή Βουλή των Κοινοτήτων, την στιγμή που χρειάζεται 318 ψήφους για να επικυρώσει την συμφωνία του.

