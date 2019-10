Brexit: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Βρετανία - Ψηφοφορία για το μέλλον της χώρας

Άρχισε η έκτακτη συνεδρίαση στο βρετανικό κοινοβούλιο κατά την οποία θα εξεταστεί αποκλειστικά η συμφωνία για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια έξοδος που είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου.

Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν επί της συμφωνίας του Brexit που απέσπασε την τελευταία στιγμή, την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στις Βρυξέλλες.

Το αποτέλεσμα προαναγγέλλεται εξαιρετικά αβέβαιο, κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση που διεξάγεται Σάββατο, μετά τον πόλεμο στα νησιά Φώκλαντ πριν από 37 χρόνια.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι τροπολογίες που θα κατατεθούν και ενδεχομένως θα ψηφιστούν.

«Να επιτρέψουμε στη χώρα να πάει μπροστά»

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε σήμερα, κατά την έναρξη μιας ιστορικής συνόδου του Κοινοβουλίου, πως η συμφωνία για το Brexit την οποία εξασφάλισε από τις Βρυξέλλες αποτελεί έναν «νέο τρόπο να πάμε μπροστά» τόσο για τη Βρετανία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαιρετίζοντας «μια νέα καλύτερη συμφωνία τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την ΕΕ» ο Συντηρητικός πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να «ενωθούν και να ενώσουν τη χώρα» και να εγκρίνουν τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ψηφοφορία «ιστορική ευκαιρία» να «υλοποιήσουμε το Brexit» και να «επιτρέψουμε στη χώρα να πάει μπροστά» τρία και πλέον χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016.

Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ακόμη πως οποιαδήποτε αναβολή του Brexit θα ήταν «δαπανηρή και καταστροφική».

«Μια νέα αναβολή θα ήταν άχρηστη, δαπανηρή και καταστροφική», δήλωσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης, 12 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία διαζυγίου.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση

«Ο λαός να έχει τον τελευταίο λόγο για το Brexit»

Ο ηγέτης των Βρετανών αντιπολιτευόμενων Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως ο λαός πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο για το Brexit, προσθέτοντας πως οι βουλευτές του κόμματός του δεν θα υποστηρίξουν τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία κατέληξε με τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

«Το να ψηφίσουμε υπέρ μιας συμφωνίας σήμερα δεν θα δώσει τέλος στο Brexit. Δεν θα φέρει σιγουριά και ο λαός πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο», είπε ο Κόρμπιν στο Κοινοβούλιο.

«Κατανοώ πλήρως την απογοήτευση και την κόπωση σε όλη τη χώρα και σε αυτό το Σώμα. Αλλά απλώς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ μιας συμφωνίας που είναι ακόμη χειρότερη από εκείνην που το Σώμα αυτό απέρριψε τρεις φορές», είπε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία.

Το παιχνίδι των αριθμών

Εχοντας εξασφαλίσει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ο βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στο Λονδίνο για να αφιερωθεί στο παιγνίδι των αριθμών, αναζητώντας την αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη για να εξασφαλίσει την έγκριση της συμφωνίας του από το βρετανικό Κοινοβούλιο.

Η Βουλή των Κοινοτήτων συνεδριάζει εκτάκτως Σάββατο, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο των Φόκλαντς το 1992.

Εάν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων, ο Μπόρις Τζόνσον θα αναγκασθεί να ζητήσει από τις Βρυξέλλες νέα τρίμηνη αναβολή του Brexit, όπως επιτάσσει ο νόμος που ψηφίσθηκε τον Σεπτέμβριο από τους βουλευτές, ανάμεσά τους και 21 αντάρτες του δικού του στρατοπέδου.

@FinancialTimes analysis of the Commons numbers ahead of Saturday's big vote.



With caveats and a lots of undecideds, we reckon 318 MPs could vote for the deal, 321 against. Without the DUP, Boris needs to win over at least 2 MPs to pass his new deal.https://t.co/kdp1C0PzO9 pic.twitter.com/5uI4ffrM4I