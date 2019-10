ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το βόρειο Ντάλας - Στο «σκοτάδι» χιλιάδες νοικοκυριά ( Photos/Video)

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές του βόρειου Ντάλας την Κυριακή, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 175.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκλήθηκαν και καθυστερήσεις πτήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια. Διασχίζοντας το Ντάλας, η καταιγίδα έπληξε μια λωρίδα γης μήκους αρκετών μιλίων, χτυπώντας κοντά στο αεροδρόμιο Λαβ Φιλντ, στη βόρεια πλευρά της πόλης, ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (NWS).

Εξάλλου το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού ήρε σήμερα όλες τις προειδοποιήσεις για καταιγίδα και δεν εξέδωσε προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Εικόνες: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το βόρειο Ντάλας

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων και την εφημερίδα Dallas Morning News, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ούτε θάνατοι, αλλά η αστυνομία και η πυροσβεστική πηγαίνουν πόρτα πόρτα σε ορισμένες γειτονιές κάνοντας έλεγχο για την ασφάλεια των κατοίκων.

«Ενας ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε στις 9.02 μ.μ.», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ροθ από το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της NWS προσθέτοντας ότι τα συνεργεία των αρμοδίων υπηρεσιών πρέπει να ελέγξουν τις ζημιές με το φως της ημέρας ώστε να αποτιμήσουν τη δύναμή του.

«Είδαμε επίσης χαλάζι σε μεγέθη μπάλας του γκολφ και μπάλας του μπέιζμπολ σε κάποιες περιοχές και σε μια λωρίδα γης στο βόρειο Ντάλας όπου το ύψος της βροχόπτωσης μετρήθηκε στα 25,4 έως 76.2 χιλιοστόμετρα», είπε ο Ροθ. Στο Twitter, το διεθνές αεροδρόμιο Dallas/Fort Worth ανακοίνωσε ότι έκλεισε τις πίστες για λόγους ασφαλείας και ότι οι αναχωρήσεις θα έχουν καθυστερήσεις σήμερα.

