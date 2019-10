Βίντεο με τον Ασάνζ μέσα σε βαν αστυνομίας - «Άλλος άνθρωπος» από την ημέρα της σύλληψής του (Photos/Videos)

Αποκλειστικό βίντεο με τον Τζούλιαν Ασάνζ στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα η ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ruptly.

Ο ιδρυτής των Wikileaks φαίνεται κουρεμένος και καλοξυρισμένος ενώ μεταφέρεται σε βανάκι της αστυνομίας μετά την κατάθεσή του σε δικαστήριο του Λονδίνου χθες Δευτέρα.

Να θυμίσουμε πως όταν είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο, ήταν σε κακή κατάσταση, με μακριά μαλλιά και αξύριστος, με εμφανώς επιβαρυμένη την κατάσταση της υγείας του.

Ο Ασάνζ 48 ετών, έμεινε επτά χρόνια σε χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού στη βρετανική πρωτεύουσα, προτού τελικά η βρετανική αστυνομία εισέλθει στο χώρο και τον συλλάβει, μετά από άδεια της κυβέρνησης του Ισημερινού.

Ο Αυστραλός αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 175 ετών σε περίπτωση που εκδοθεί, δικαστεί και καταδικαστεί στις ΗΠΑ με βάση το κατηγορητήριο το οποίο έχει καταρτιστεί από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υποστηρικτές του ιδρυτή των WikiLeaks είχαν συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δικαστήριο, το οποίο τελικά απέρριψε το αίτημα του Ασάνζ και αποφάσισε ότι η πλήρης ακρόαση για την έκδοσή του θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2020.

