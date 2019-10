COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS: Νέο pop-up κανάλι αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πρεμιέρα την Παρασκευή 1/11

Blockbusters με τους ήρωες της Marvel , ντοκιμαντέρ και behind the scenes για κάθε ταινία

Το νέο pop-up κανάλι, COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS, αφιερωμένο στις παγκόσμιες κινηματογραφικές επιτυχίες της Marvel, έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Παρασκευή 1/11 με καθημερινές προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ για το “Marvel Cinematic Universe”, θεματικά αφιερώματα για κάθε ήρωα, συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και δημιουργών, καθώς και υλικό από τα παρασκήνια και τα γυρίσματα.

Το κανάλι θα παραμείνει στον αέρα έως και την Κυριακή 17/11, προβάλλοντας blockbusters του κορυφαίου κινηματογραφικού στούντιο. Μεταξύ αυτών είναι οι ταινίες Iron Man, Iron Man 2 και Iron Man 3 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Captain America, Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War με τον Κρις Έβανς, καθώς και το all-star cast franchise ταινιών: Οι Εκδικητές (Avengers), Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron και Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας.

Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η ταινία Φύλακες του Γαλαξία (Guardians of the Galaxy), οι περιπέτειες των Ant-Man (Πολ Ραντ) και Thor (Κρις Χέμσγουορθ) μέσα από τις ταινίες O Ant-Man και η Σφήκα (Ant-Man and the Wasp) και Thor: The Dark World, καθώς και τα υποψήφια για OSCAR® Μαύρος Πάνθηρας (Black Panther) και Doctor Strange με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS θα ξεκινήσει με το πρώτο μέρος της ταινίας Iron Man (Παρασκευή 1/11, 21.30) και θα ολοκληρωθεί με την πρεμιέρα της ταινίας Captain Marvel με την Μπρι Λάρσον (Κυριακή 17/11, 21.30). Η ταινία θα είναι διαθέσιμη και on demand μέσα από τη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ το προσεχές διάστημα, θα έρθει σε Α΄ τηλεοπτική προβολή και στα κανάλια COSMOTE CINEMA.

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, οι τηλεθεατές απολαμβάνουν περισσότερες από 450 πρεμιέρες ταινιών τον χρόνο, καθώς και πάνω από 90 πρεμιέρες δημοφιλών ξένων σειρών.