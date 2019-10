Έξυπνο σύστημα εντοπίζει σε 1″ την εγκεφαλική αιμορραγία

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, που τα καταφέρνει καλύτερα και από έμπειρους ακτινολόγους στην ανίχνευση μικρών εγκεφαλικών αιμορραγιών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει μελλοντικά στην καλύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών με τραύματα στο κεφάλι, εγκεφαλικά επεισόδια και ανευρύσματα.

Το νέο σύστημα μπορεί να απαλλάξει τους ακτινολόγους από μεγάλο φόρτο εργασίας, καθώς η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα αναλαμβάνει πρώτα να διαχωρίσει τις απεικονιστικές εξετάσεις με ανώμαλα ευρήματα και στη συνέχεια οι γιατροί θα τις εξετάζουν πιο προσεκτικά.

Οι γιατροί και μηχανικοί υπολογιστών των Πανεπιστημίων της Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο και Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια ακτινολογίας Esther Yuh, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ο αλγόριθμος -ένα πλήρως συνεξελικτικό νευρωνικό δίκτυο που εκπαιδεύτηκε σε 4.400 προϋπάρχουσες τομογραφίες- χρειάζεται μόνο ένα δευτερόλεπτο για να κρίνει αν υπάρχει η παραμικρή αιμορραγία σε ολόκληρο το κεφάλι. Μπορεί να βρει ακόμη και αδιόρατες ανωμαλίες που διαφεύγουν της προσοχής ενός ακτινολόγου, ταξινομώντας τις ανάλογα με το είδος της αιμορραγίας.

«Θέλαμε κάτι πρακτικό και χρήσιμο κλινικά, με υψηλό επίπεδο ακριβείας. Ο πήχης των απαιτήσεων για μια τέτοια εφαρμογή είναι υψηλός λόγω των δυνητικών συνεπειών από μια ανωμαλία που θα διαφύγει. Οι άνθρωποι δεν θα ανεχθούν τίποτε λιγότερο από ένα ανθρώπινο επίπεδο απόδοσης ή ακρίβειας», δήλωσε η Δρ. Yuh. «Ένα ποσοστό ακρίβειας 95% σε μία ακτινογραφία ή ακόμη και 99% δεν είναι εντάξει. Από την άλλη, αν ο υπολογιστής εμφανίζει πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, θα μπερδέψει και θα επιβραδύνει τον ακτινολόγο, οδηγώντας τον ίσως σε περισσότερα σφάλματα», πρόσθεσε.

Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ανιχνεύει ακόμη και αδιόρατες αιμορραγίες κρίνεται σημαντική πρόοδος. «Η αιμορραγία μπορεί να είναι μικροσκοπική, παρόλα αυτά σημαντική. Αυτό κάνει τόσο δύσκολη τη δουλειά του ακτινολόγου. Αν ένας ασθενής έχει ανεύρυσμα και αρχίσει να αιμορραγεί, αλλά τον στείλεις στο σπίτι του, μπορεί να πεθάνει», ανέφερε ο καθηγητής ακτινολογίας Pratik Mukherjee.