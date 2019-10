ΗΠΑ: Nεκρό δίχρονο κοριτσάκι από αδέσποτη σφαίρα (Photos/Video)

Μια τραγωδία που δεν την χωράει ανθρώπινος νους συνέβη στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών και ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του στο σαλόνι τους σπιτιού τους έπεσε νεκρό από αδέσποτη σφαίρα.





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος η άτυχη Nicolette Rivera άφησε την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά της μητέρας της, όταν ένας άγνωστος δράστης πυροβόλησε προς το σπίτι της οικογένειας Η σφαίρα εξοστρακίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει το μόλις δύο χρονών κοριτσάκι στο κεφάλι. Το παιδί σκοτώθηκε ακαριαία.

Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία ενώ η μητέρα του άτυχου παιδιού τραυματίστηκε στον ώμο. Μαζί την ώρα του μοιραίου περιστατικού ήταν και ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

This is 2-year-old Nicolette Rivera. Her mom described her as a star, as a bright light in everyone’s lives. She wanted to be an actress when she grew up. She was shot and killed yesterday afternoon. ⁦@NBCPhiladelphia⁩ pic.twitter.com/W193eluxhw