«Σήκωσαν» και μετακίνησαν φάρο κατά 60 μέτρα για να μην καταρρεύσει στη θάλασσα (Photos/Video)

Έναν φάρο ηλικίας 120 ετών αποφάσισαν οι αρχές της Δανίας να απομακρύνουν από την θέση υπό τον φόβο κατάρρευσής του στη θάλασσα, λόγω διάβρωσης του βράχου πάνω στον οποίο είχε χτιστεί.

Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, ο φάρος τοποθετήθηκε πάνω σε ράγες και μετακινήθηκε για εξήντα ολόκληρα μέτρα. Η διαδικασία της μετακίνησης του φάρου κράτησε μόλις λίγες ώρες μέχρι να φτάσει στη νέα θέση και στην εντυπωσιακή επιχείρηση ήταν παρόντες εκατοντάδες Δανοί από τις γύρω περιοχές.

Η διάβρωση της βόρειας αυτής ακτής της Δανίας επήλθε από την αέναη δράση των κυμάτων της Βόρειας Θάλασσας και σύμφωνα με επιστήμονες, ήταν θέμα λίγου καιρού η αποσάθρωση του βραχώδους υποβάθρου του φάρου, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγε συντρίμμια στην ακτή...

