«Ακτίνες του θανάτου»: Με όπλα λέιζερ εξοπλίζονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ (Video)

Μετά από χρόνια δοκιμών, τα όπλα λέιζερ αρχίζουν να γίνονται επιχειρησιακά, σε θωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και πλοία. Τα λέιζερ είναι αόρατα, σιωπηλά και, κυρίως, απίστευτα φτηνά. Αποτελούν την καλύτερη λύση για την κατάρριψη drones.

Ο Αμερικανός αμυντικός εταίρος Raytheon Co ανακοίνωσε ότι κατάφερε, νωρίτερα αυτό το μήνα, να παραδώσει με επιτυχία το πρώτο υψηλής τεχνολογίας αντιαεροπορικό σύστημα λέιζερ στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF).

Το σύστημα θα αναπτυχθεί στο εξωτερικό ως μέρος ενός ετήσιου πειράματος της Πολεμικής Αεροπορίας ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος λέιζερ πραγματικές συνθήκες.

Το σύστημα, που συνδυάζει αισθητήρες, ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένα οπτικά, μπορεί να τοποθετηθεί και σε άρματα μάχης καθώς και άλλα οχήματα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον και σε στρατιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πλοία.

«Πριν από πέντε χρόνια, λίγοι ήταν αυτοί που ανησυχούν για την απειλή των drones», δήλωσε ο Roy Azevedo, πρόεδρος της Raytheon Space και της Airborne Systems.

«Τώρα, ακούμε για επιθέσεις ή επιδρομές όλη την ώρα. Οι πελάτες μας είδαν αυτή την εξοπλιστική τρύπα και μας ζήτησαν να αναπτύξουμε την καλύτερη anti-UAV λύση. Το κάναμε σε λιγότερο από 24 μήνες από τη στιγμή που μας το ζήτησαν»!

Η Raytheon εγκατέστησε το σύστημα όπλων λέιζερ σε ένα μικρό όχημα παντός εδάφους. Δείτε τα πλάνα:

JUST IN: Raytheon announces delivery of first laser counter-UAS system to @usairforce. https://t.co/ANKxCl8HcW pic.twitter.com/hrL7v0paKm