«Παρέλαση» οπαδών της Λάτσιο στη Γλασκόβη χαιρετώντας ναζιστικά! (Video)

Eικόνες ντροπής στη Γλασκόβη της Σκοτίας όταν οπαδοί της ιταλικής ομάδας Λάτσιο έκαναν "παρέλαση" σε δρόμους της πόλης χαιρετώντας ναζιστικά, λίγο πριν τον ποδοσφαρικό αγώνα της ομάδας τους με την Σέλτικ!

Συγκεκριμένα μερικές δεκάδες λατσιάλι τιφόζι έκαναν βόλτα σε κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας της Σκωτίας (Buchanan Street) και θέλησαν να προκαλέσουν, φωνάζοντας συνθήματα και κάνοντας ταυτόχρονα φασιστικούς χαιρετισμούς, παραπέμπτοντας στη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ.

Οι εικόνες μαλιστα αυτές καταγράφηκαν από περαστικούς και κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Lazio supporters were filmed giving fascist salutes on their way to Celtic Park in Glasgow, ahead of the side's match against @CelticFC.



