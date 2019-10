Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ελληνικό ελαιόλαδο στην πρώτη θέση του World Ranking Evoo

Στην πρώτη θέση του World Ranking Evoo (WREVOO) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε ένα ελαιόλαδο από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το Λακωνία.

Συγκεκριμένα, για το 2019, κορυφαίο ελαιόλαδο στον κόσμο, στην κατηγορία Best Condimento Olive Oil, αναδείχτηκε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο "Gemstone Blend Evoo" από τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου στην Σπάρτη Λακωνίας.

Τα συναγωνιζόμενα ελαιόλαδα από όλο τον κόσμο ήταν 12.092 δείγματα, προερχόμενα από 34 χώρες ελαιοπαραγωγούς και λήφθησαν υπόψιν 31 διεθνείς διαγωνισμοί για την παγκόσμια κατάταξη.

«Το Gemstone Blend Evoo κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την φετινή χρονιά, έπειτα από αρκετά έτη πειραματισμών και δοκιμών, ώστε να αγγίξει αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο γεύσης και ποιότητας» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Σακελλαρόπουλος, Χημικός Μηχανικός M.Sc. και συνιδιοκτήτης των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου και συμπλήρωσε «πρόκειται για ένα πολυποικιλιακό ελαιόλαδο 3 ποικιλιών (blend) που περιέχει φυσικά εντελώς τζίντζερ, μοσχολέμονο και βασιλικό, ανήκοντας στην κατηγορία των Condimento-flavored evoos».

Η κατάταξη αυτή, δημοσιεύεται από την World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits (Διεθνή Ένωση Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών), η οποία συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς τυφλής γευσιγνωσίας, κατά την διάρκεια του 2019, για την γεύση αλλά και την ποιότητα τους.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Σακελλαρόπουλος, «είναι τεράστια τιμή για εμάς να βλέπουμε τα ελαιοπροϊόντα μας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια προς την επίτευξη της αναγνωρισμένης, πλέον, ποιότητας τους» καθώς όπως ανέφερε «με αυτόν τον τρόπο προβάλλουμε την χώρα μας, την Ελλάδα, τον τόπο μας, την Σπάρτη Λακωνίας και τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στο εξωτερικό, στην κορυφή της παραγωγής υψηλού ποιοτικού ελαιολάδου».

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά ένα Ελληνικό ελαιόλαδο και μια Ελληνική εταιρεία που το ιδιοπαράγει αποκλειστικά, βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας αυτής για 2 συνεχόμενες χρονιές. Το 2018, στην πρώτη θέση είχε βρεθεί το ελαιόλαδο gourmet Majestic blend evoo, πάλι από τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.

Λίγα λόγια για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Εδώ και 27 χρόνια οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου εφαρμόζουν βιολογική καλλιέργεια με συγκεκριμένα πρότυπα και με στόχο την δημιουργία καινοτόμων, βιολογικών λειτουργικών ελαιοπροϊόντων. «Όραμά μας ήταν πάντα να παράγουμε βιολογικά ελαιόλαδα και ελιές πολύ υψηλής ποιότητας που κατατάσσονται στην κατηγορία των βιο-λειτουργικών τροφίμων (Functional foods) και το καταφέραμε. Αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές μας, παρέχουν σημαντικά οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό σε συνδυασμό με ανώτερα χαρακτηριστικά γεύσης και ποιότητας. Αυτός είναι και ο πυρήνας των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου, της πορείας και της φιλοσοφίας μας. Θέλουμε να είμαστε συνειδητή επιλογή του καταναλωτή και όχι ευκαιριακή», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σακελλαρόπουλος.

Το 90% των προϊόντων που παράγουν οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, διαφόρων ειδών βιολογικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, βιολογικές βρώσιμες ελιές φυσικές με χωρίς παστερίωση, εξάγεται σε 16 χώρες.

Η οικογενειακή αυτή επιχείρηση, που εφαρμόζει αποκλειστικά κάθετη παραγωγή, με τις συγκεκριμένες βραβεύσεις συγκεντρώνει πλέον ένα μοναδικό αριθμό ρεκόρ για Έλληνα ελαιοπαραγωγό, terroir και single estate, 135 παγκόσμιων βραβείων γεύσης, ποιότητας και υγειοπροστατευτικότητας των ελαιοπροϊόντων της.