Το μεγαλύτερο τελεφερίκ του κόσμου έχει μήκος 10 χλμ και «κόβει την ανάσα» (Video)

To μεγαλύτερο τελεφερίκ του κόσμου βρίσκεται στην περιοχή Guizhou της νοτιοδυτικής Κίνας.

Το Wumeng Cableway, όπως είναι η ονομασία του, έχει συνολικό μήκος που προσεγγίζει τα 10 χιλιόμετρα – για την ακρίβεια είναι 9,91 km – και η μέγιστη κάθετη υψομετρική διαφορά του φτάνει τα 620 μέτρα.

Η διαδρομή του είναι εντυπωσιακή καθώς οι περιοχές που διασχίζει από ύψος είναι πανέμορφες, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο που κόβει την ανάσα:

Stunning aerial view of world's longest same path mountain cableway in SW China's Guizhou pic.twitter.com/9bk6LLQNeg