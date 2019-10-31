Η βασίλισσα των «ανοιγμάτων» - Η Ρωσίδα με την εκπληκτική ευλυγισία που κάνει τους άνδρες να μένουν με το στόμα ανοιχτό (Video)

Η Ντάσα Μαρουσίνα είναι ένα μοντέλο από τα πολλά που υπάρχουν στο instagram το οποίο καθημερινά αυξάνει τους ακολούθους της με τα βίντεο που ανεβάζει. Μπορεί να είναι κοντούλα και να μην έχει την κλασσική έννοια του μοντέλου, όμως το ευλύγιστο κορμί της και το χαριτωμένο πρόσωπο της μαζί με τα βίντεο που την δείχνουν να μπορεί να ανοίξει τα πόδια της και να τα φέρει πάνω από το κεφάλι της, την έχουν κάνει περιζήτητη.
Η Μαρουσίνα βέβαια είναι πάνω από όλα αθλήτρια της γυμναστικής. Ζει στο Ομπνίνσκ λίγο έξω από τη Μόσχα και μέχρι στιγμής οι ακόλουθοι της ξεπερνούν τους 170.000. Τα «ποσταρίσματα» της ντάσα στον λογαριασμό της αγγίζουν τα 1800 και όλα δείχνουν πόσο ευλύγιστη είναι.
Ну хоть в каких-то моментах я могу быть максимально сосредоточенной и отключать свои эмоции и концентрировать своё внимание только на одном - во время исполнения различных гимнастических штук. Например, воть⠀ Тут нужна максимальная собранность - иначе шлёпнешься на пол ⠀ Как вам по шкале от 1 до 10? ⠀ P.s: самых активных из вас буду Lайkать -
Почему бы и не съехать на эскалаторе в ТЦ в вертикальном шпагате? И главное делать при этом непринуждённый вид, будто так и должно быть . А в каких необычных местах вы делали/хотите сделать шпагат? Отмечайте или упоминайте меня на своих шпагатных фото, самые необычные на мой взгляд выложу к себе в Сторис . . P.s: самых активных буду лайкать . . . . . #marusina_видео #растяжка #гимнастка #шпагат #хг #гибкость #вайн #вайны ##безкостей #sport #sports #active #fun #fit #fitness #instasport #gym #стретчинг #flexible #rg #гимнастика #фитнес #смешно #vine #спорт #прикол #gymnastic #twine #vines #gymgirl
Дарю вам лучи позитива, тепла и хорошего настроения и объявляю традиционный (провожу раз в 2 недели) LАйк Тime, друзья ⠀ ⠀ Правила как всегда предельно просты и, думаю, все их знают, поэтому особо расписывать не буду Главное быть активными друг у друга, для этого пишите под этим фото, заходите к предыдущему комментатору и дарите ему море любви в виде на фото и все, писать и участвовать можно сколько душе угодно раз) ⠀ Чем больше - тем больше сердец получаете Я, кстати, тоже участвую ⠀ Погнали