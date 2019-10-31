Τα 124 νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ - Όλα τα ονόματα

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 GJYZELI KLODIAN Τ/Σ - «OPEN BEYOND»..
2 ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΦΗΜ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
3 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ - Τ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
4 ΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM»
5 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΡΤ
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - www.lifo.gr
7 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
8 ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - Τ/Σ «OPEN BEYOND»
9 ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM»
10 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΦΗΜ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
11 ΒΑΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - Τ/Σ «STAR CHANNEL»
12 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
13 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ - www.economy365.gr
14 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΠΕ-ΜΠΕ
15 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - Τ/Σ «OPEN BEYOND»
16 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΕΦΗΜ. «REAL NEWS»
17 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΦΗΜ. «SPORTIME»
18 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - Τ/Σ «OPEN BEYOND»
19 ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ - Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Ορθοδοξία»
20 ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ»
21 ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
22 ΔΙΠΛΑ ΛΗΤΩ - Τ/Σ «STAR CHANNEL»
23 ΔΡΟΥΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - www.parapolitika.gr
24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ – ΑΝΝΑ - ΕΡΑ 1 (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)
25 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ»
26 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ- www.iefimerida.gr
27 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
28 ΖΥΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ - ΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
29 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - www.dealnews.gr
30 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
31 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΦΗΜ. «ΑΜΑΡΥΣΙΑ*
32 ΚΑΛΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ Τ/Σ «OPEN BEYOND»
33 ΚΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ/Σ «NOVA TV»
34 ΚΑΡΔΆΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ
35 ΚΑΡΚΑΛΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΦΗΜ. «ΜΑΚΕΛΕΙΟ»
36 ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
37 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΦΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ PRODUCTIONS
38 ΚΑΫΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τ/Σ «ANTENNA TV»
39 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΙΚΗΤΑΣ Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM 94,6» & www.sport-fm.gr
40 ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ
41 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ www.iefimerida.gr (bovary.gr)
42 ΚΟΥΚΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5»
43 ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ρ/Σ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM»
44 ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ Τ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
45 ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
46 ΚΟΧΛΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Τ/Σ «OPEN BEYOND»
47 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ COSMOTE TV
48 ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ www.newsbeast.gr
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
50 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
51 ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΜ. «ΤΑ ΝΕΑ»
52 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ
53 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΦΗΜ. «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»
54 ΜΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Ρ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ ΈΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»
55 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ www.topontiki.gr
56 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ www.newsit.gr
57 ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ www.parapolitika.gr
58 ΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
59 ΜΑΡΑΘΙΑΝΌΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
60 ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ
61 ΜΕΝΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
62 ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ ΛΗΤΩ www.parapolitika.gr / ΕΦΗΜ. ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
63 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ www.eleftherostypos.gr
64 ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ www.newsbomb.gr
65 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ www.topontiki.gr
66 ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΡΤ Α.Ε. (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
67 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ www.real.gr
68 ΜΠΑΡΟΎΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ
69 ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
70 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
71 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ www.tvxs.gr
72 ΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΗΜ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» & Ρ/Σ «ΘΕΜΑ RADIO 104,6»
73 ΜΠΟΝΟΒΌΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΝΑ www.altsantiri.gr
74 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ www.lifo.gr
75 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Τ/Σ «NOVA TV»
76 ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ONE1WAY
77 ΝΙΆΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ/Σ «ALPHA TV»
78 ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ/Σ «OPEN BEYOND»
79 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τ/Σ «OPEN BEYOND»
80 ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
81 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
82 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜ. «LIFO» & www.lifo.gr
83 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ www.sdna.gr
84 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ www.zougla.gr
85 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΜ. «ΤΑ ΝΕΑ»
86 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γρ. Τύπου Ακαδημίας Ποδοσφαίρου)
87 ΠΕΤΑΛΙΟΎ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ www.zougla.gr
88 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ Τ/Σ «ALPHA TV»
89 ΠΛΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ρ/Σ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM»
90 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ www.newsit.gr
91 ΠΟΖΙΌΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Τ/Σ «OPEN BEYOND»
92 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ www.lifo.gr
93 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΦΗΜ. «Η ΑΥΓΗ»
94 ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - www.otavoice.gr
95 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - www.gazzetta.gr
96 ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ ΡΗΓΙΝΑ ΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
97 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΣΚΑΙ (TV-ΡΑΔ,) + ΕΦΗΜ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
98 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΗΜ. «KING BET»
99 ΣΙΑΡΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ www.dikaiologitika.gr
100 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - VICE GREECE
101 ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - MSCOMM
102 ΣΚΑΡΛΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ www.newsbomb.gr
103 ΣΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84»
104 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
105 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΦΗΜ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» & Ρ/Σ «ΘΕΜΑ RADIO 104,6»
106 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ www.tvxs.gr
107 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Τ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
108 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ www.sport24.gr
109 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ www.parapolitika.gr
110 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
111 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
112 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΜΑΪΚΛ -ΜΙΚΙΡΔΙΤΣ - ΕΦΗΜ. «ΑΖΑΤ ΟΡ»
113 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - www.newsbeast.gr
114 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- www.news247.gr
115 ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ
116 ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- Τ/Σ «ΑΝΤENNA TV»
117 ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ/Σ «OPEN BEYOND»
118 ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ www.liberal.gr
119 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΝΤΙΑΝΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ
120 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ
121 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ www.in.gr
122 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - www.sdna.gr
123 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- www.zougla.gr
124 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - www.alfavita.gr
Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. για την εγγραφή των ανωτέρω συναδέλφων, μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως εντός 15 ημερών.