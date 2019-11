Τα πρώτα «τιτιβίσματα» της Γιάννας Αγγελοπούλου

Στο Twitter μπήκε η Γιάννα Αγγελοπούλου από την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου.

Η πρόεδρος του Ελλάδα 2021 έκανε ήδη τα πρώτα δύο «τιτιβίσματά» της: ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά, τονίζοντας πως «θα έχουμε πολλά να μοιραστούμε».

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση Μητσοτάκη, η κυρία Αγγελοπούλου ηγείται της Επιτροπής Ελλάδα 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Feels great to join the community of Twitter users.

We will have plenty to share! GA