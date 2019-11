Ολλανδία: Γκάφα σε τελετή υποδοχής του πρώτου F-35 - Του έριξαν... καυστικό αφρό! (Video)

Σε γκάφα ολκής μετατράπηκε η τελετή υποδοχής του πρώτου επιχειρησιακά πανέτοιμου F-35Α που απέκτησε η ολλανδική πολεμική αεροπορία.

Ως είθισται στις περιπτώσεις νέων αεροσκαφών, η υποδοχή περιλάμβανε το σχηματισμό υδάτινης αψίδας από δύο πυροσβεστικά οχήματα με το αεροσκάφος να περνά από κάτω.

Ωστόσο, τα πυροσβεστικά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν λίγο νωρίτερα είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε ένα F-16Viper της ολλανδικής Π.Α. Προφανώς οι υπεύθυνοι είχαν ξεχάσει να αντκαταστήσουν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πυρόσβεση και ακριβώς αυτό το υλικό χρησιμοποίησαν για το σχηματισμό αψίδας.

Μόνο που το υλικό αυτό ήταν καυστικός αφρός ο οποίος όταν ήρθε σε επαφή με την μεταλλική επιβάνεια του υπερσύγχρονου στελθ προκάλεσε αλλοιώσεις! Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο αισθητικό, κι αυτό γιατί το F-35 έχει εξαιρετικά ευαίσθητες επικαλύψεις απορρόφησης των ραντάρ στην εξωτερική του επιφάνεια που μπορεί με τον αφρό να υπέστησαν αλλοιώσεις.

Epic fail. The brand new #F35 fighter jet, a hugely expensive and controversial project for the Netherlands, is shown off in a grand fly-by with welcome fountains.



Except instead of water, its accidentally sprayed with corrosive flame-retardant foam... https://t.co/p77IBZrfkE