Τζούλιαν Μουρ: Δεν είναι καθόλου φρικτό να είσαι στην δεκαετία των 50

Η Τζούλιαν Μουρ διαπιστώνει πολλές θετικές εξελίξεις που προέρχονται από τα κινήματα #MeToo και Time's Up, οι οποίες συνεχίζονται στο Χόλιγουντ από τα τέλη του 2017.

"Ήταν η μεγαλύτερη συνταρακτική αλλαγή που είχαμε ποτέ, μόνο και μόνο επειδή έκανε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν πόση ανομοιότητα υπήρχε στον κλάδο μας, δεν ξέρω αν υπήρξε πράγματι μια στροφή" αναφέρει η Αμερικανίδα ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό ES Magazine .

"Υπήρξε μια πόρτα που άνοιξε, αλλά τα πράγματα δεν αλλάζουν αν δεν καταβάλεις προσπάθεια. Εάν είσαι κάποιος που σκέφτεται, θα προχωρήσω με τον δικό μου τρόπο, θα προσλάβω σε ποσοστό 50% γυναίκες, τότε θα συμβεί, αλλά δεν συμβαίνει απλά τυχαία” σημειώνει.

Η ηθοποιός εκφράζει τη διαφωνία της για το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες, ιδιαίτερα όταν μεγαλώνουν.

Δεν είναι τόσο φρικτό να είσαι στη δεκαετία των 50, δεν είναι καθόλου φρικτό. Είναι απλά μέρος της ζωής, επισημαίνει και προσθέτει ότι δεν συνηθίζεται να λένε “άνδρας μιας συγκεκριμένης ηλικίας”, ενώ για τις γυναίκες είναι κάτι που αναφέρεται συχνά.

Με περισσότερους από 100 μεγάλους κινηματογραφικούς ρόλους και συνεργασίες με σκηνοθέτες, όπως οι αδερφοί Κοέν και ο Τομ Φορντ, η 58χρονη Τζούλιαν Μουρ συμπρωταγωνιστεί με τη Μισέλ Γουίλιαμς και τον Μπίλι Κράνταπ στην ταινία After the Wedding που σκηνοθέτησε ο σύζυγός της Μπαρτ Φρέντλιχ. Επίσης συμμετέχει στην ταινία Woman in the Window με την Έιμι Άνταμς και διασκευάζει για τη μικρή οθόνη τα απομνημονεύματα της Έιμι Μπούτσερ Mothertrucker μαζί με τη φίλη της Τζιλ Σόλογουεϊ.

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Μπαρτ Φρέντλιχ εδώ και 16 χρόνια και την ισορροπία σχέσης και δουλειάς στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ, η οποία φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους του ES Magazine, διευκρινίζει ότι δεν βρήκε δυσκολία.

"Νομίζω ότι για οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε τομέα που ταξιδεύει πολύ, υπάρχει ένας κίνδυνος - αν δεν περνάτε χρόνο μαζί, θα έχετε πρόβλημα. Επειδή έχουμε παιδιά, μένουμε πολύ μαζί ως οικογένεια. Αλλά αν κάποιος φεύγει για ένα χρόνο για να κάνει μια ταινία, η σχέση δεν πρόκειται να επιβιώσει" υπογραμμίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ