Βίντεο: Ρατσιστικό κρεσέντο οπαδών κατά Μπαλοτέλι - Κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες κι έφυγε!

Το φαινόμενο του ρατσισμού μαστίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο και ακόμη ένα επεισόδιο αυτού εκδηλώθηκε στο Bentegodi της Βερόνα.



Συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπρέσια, οπαδοί της Ελλάς Βερόνα απευθύνθηκαν στον Μπαλοτέλι, κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο της μαΐμούς, κι εκείνος αντέδρασε άμεσα: σταμάτησε να παίζει, κλώτσησε με νεύρα την μπάλα στην εξέδρα και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο!



Ο διαιτητής αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, την ακύρωσε, όπως ακύρωσε τελικά και ο Μπαλοτέλι την απόφαση του να εγκαταλείψει το ματς, αφού πείστηκε από τους συμπαίκτες του να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.



Το ματς πάντως διακόπηκε προσωρινά, σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο της UEFA, και από τα μεγάφωνα έγιναν συστάσεις στους οπαδούς.



Λίγο μετά, μάλιστα, ο Μπαλοτέλι σκόραρε ένα εκπληκτικής ομορφιάς γκολ μπροστά ακριβώς στην κερκίδα των φανατικών που τον έβριζαν, μειώνοντας στο τελικό 2-1, στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.



Here's the aftermath.



We - football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K