Περίεργη υπόθεση: 19χρονη πέθανε την ώρα που έκανε άγριο σεξ - Τι αναφέρει η έκθεση της αστυνομίας

H 19χρονη Francis Victoria Garcia βρέθηκε νεκρή σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε απομονωμένο πάρκινγκ κοντά στο κτίριο που γινόταν το πάρτι, στο New Jersey.

Ο Μάικλ Γκάφνεϊ, 21 ετών, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία σύμφωνα με τοπικές εκθέσεις.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στις 2:14 π.μ. την Παρασκευή και η κοπέλα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στη συνέχεια, η αστυνομία πήρε κατάθεση από τον Gaffney ο οποίος υποστήριξε πως είχε χάσει τις αισθήσεις της ενώ έκαναν σεξ στο αυτοκίνητό της.

Μάλιστα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν ο Γκάφνεϊ ήξερε από πριν την Francis ή αν είχαν γνωριστεί στο πάρτι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατος του θύματος προκλήθηκε από τραυματισμούς στο λαιμό της.

Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ πως δεν είναι σαφές ότι φταίει το άγριο σεξ και ο θάνατός της θεωρείται ύποπτος.

Man charged after woman, 19, dies 'during rough sex' at party https://t.co/QeXkiN7ipk via @MetroUK