Πιθανή αεροπειρατεία στο Άμστερνταμ - Άνδρες με μαχαίρια στο πιλοτήριο (Photo | Video)

Αεροπειρατία φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άμστερνταμ, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ.

Οι πληροφορίες που μετέδωσε και η ΕΡΤ αναφέρουν ότι στο πιλοτήριο αεροσκάφους βρίσκονται άνδρες οπλισμένοι με μασέτες.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν προ ολίγου ότι η χωροφυλακή «ερευνά κατάσταση σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σίπχολ».

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Η χωροφυλακή ανέφερε ότι οι άνδρες της έβγαλαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος πλήρωμα και επιβάτες και συνεχίζουν την έρευνα.

Άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο πιλότος του αεροσκάφους όπου ενδέχεται να συμβαίνει αεροπειρατεία έκανε λόγο για «σοβαρό επεισόδιο».