HALF NOTE (αυτή την εβδομάδα) // Billy Harper - Spiral Trio - Έδεν & Βλάχος - Jonathan Kreisberg

Τρίτη 12 Νοεμβρίου

Jonathan Kreisberg LIVE

“CAPTURING SPIRITS"



Συνδυάζοντας τον διαχρονικό μελωδικό χαρακτήρα με τις στρογγυλεμένες γραμμές και τις υφές, η μουσική του Jonathan Kreisberg συνεχίζει να προσελκύει μια αυξανόμενη διεθνή βάση ακροατών. Οι συνθέσεις του έχουν εκτελεστεί από το πρωτοποριακό κουαρτέτο του σε πέντε ηπείρους. Ως κιθαρίστας, ο ήχος και η τεχνική του επηρέασαν την επόμενη γενιά παικτών και συνέβαλαν αναμφισβήτητα στην εξέλιξη του οργάνου στην τζαζ. Για τις εμφανίσεις τους το 2019, η JKQ θα παρουσιάσει ολοκαίνουργιες συνθέσεις που συνδυάζουν την παράδοση της τζαζ, τη δεξιοτεχνία, τα σύγχρονα ηχητικά τοπία και τις επιρροές από κάθε γωνιά του κόσμου και πέραν αυτού.

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Jonathan υπήρξε συνεργάτης με τον δάσκαλο της jazz Dr. Lonnie Smith, ο οποίος λέει για τον Kreisberg: "Είναι ένας παθιασμένος μουσικός με μεγάλο όραμα και συνεχώς επιδιώκει την καινοτομία".



Ο Jonathan ήταν μουσικός και παραγωγός στο «The Healer» για την Pilgrimage Records, ερμηνευτής στο «Evolution» για τη Blue Note Records και παραγωγός και συνεργάτης στο «All in My Mind» για την Blue Note. Έχει εμφανιστεί ως sideman στα συγκροτήματα των: Joe Locke, Stefano DiBattista, Lee Konitz, Ari Hoenig, Don Friedman και πολλών άλλων.

Ο Jonathan είναι επίσης ένας σεβαστός εκπαιδευτικός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο συνθέσεων και μεταγραφών, καθώς και μια σειρά με τίτλο POLYRTHYTHMIC GUITAR.



«Ο Kreisberg προσπαθεί να καλλιεργήσει την ταπεινότητα όταν παίζει. Η μελωδία του, μερικές φορές ακροβατική, μερικές φορές λυρική, συχνά μεταδίδει εκπληκτικό συναισθηματικό βάθος ».

ALLEN MORRISON, JAZZ TIMES



«Ο Jonathan είναι ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος παίζει και γράφει πάντα μια ιστορία. Η τεράστια τεχνική και η διάνοια του ποτέ δεν φτάνουν στον τρόπο, αλλά εξυπηρετούν μόνο την ατζέντα της καρδιάς».

VIBRAPHONIST AND COMPOSER JOE LOCKE



Jonathan Kreisberg: guitar , Μartin Βejerano: piano , Matt Clohesy: bass , Colin Stranahan: drums

Official page: http://www.jonathankreisberg. com/

Listen on Soundcloud: https://soundcloud.com/new- for-now-music/wave-upon-wave- 9-min-teaser



Follow them on FB: https://www.facebook.com/ jonathankreisbergmusic/

Official YouTube Channel: http://www.jonathankreisberg. com/video

https://www.youtube.com/watch? v=M_a20pj1lZw&feature=youtu.be

Instagram: https://www.instagram.com/ jonathankreisberg/



Facebook event: https://www.facebook.com/ events/1277497999196647/

www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr



INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 (Β Ζώνη), 20 ευρώ (Α Ζώνη)

Ώρα έναρξης: 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης. Τετάρτη 13 Νοεμβρίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔΕΝ - ΑΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Live στο Half Note



Ο συνθέτης Άρης Βλάχος και η ερμηνεύτρια Αναστασία Έδεν παρουσιάζουν τη νέα τους μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφική τους συνεργασία αλλά και στις κοινές τους μνήμες και αγάπες από το διεθνές και ελληνικό τραγούδι.

Η ξεχωριστή καλλιτεχνική χημεία που τους συνδέει και η δημιουργική ομάδα που τους πλαισιώνει έχουν σαν αποτέλεσμα δυνατές ερμηνείες και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις για μια βραδιά μαγική κι απολύτως συλλεκτική.



Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άρης Βλάχος



Παίζουν οι μουσικοί:



Άρης Βλάχος: πιάνο & πλήκτρα

Βαγγέλης Κατσαρέλης: τρομπέτα

Γιώργος Ζαρέας: τρομπόνι

Νίκος Τερζάκης: κιθάρες

Ερρίκος Σπηλιωτόπουλος: μπάσο

Αλέξανδρος Γκινάλας: τύμπανα



www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr

Facebook event: https://www.facebook.com/ events/2429373380443835/





INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 ευρώ (τραπέζι)

Ώρα έναρξης: 21:30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης. Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

Spiral Trio

Live at Half Note Jazz Club



Με νέο υλικό που θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο του, το Spiral Trio θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα για το φετινό χειμώνα, στο Half Note Jazz Club στις 14 Νοεμβρίου.

Το Spiral Trio είναι από τα σημαντικότερα groups τις Ελληνικής Jazz. Μετρά ήδη 7 χρόνια παρουσίας σε σκηνές και φεστιβάλ της Ελλάδας και τις υπόλοιπης Ευρώπης και μια δισκογραφική κυκλοφορία (Spiral Trio, ANKh 2017).

Είναι ένα μοντέρνο piano trio με πολλές επιρροές από τους μεγάλους του είδους, ενώ δεν λείπουν οι σαφείς αναφορές στην παράδοση του jazz playing. Το βασικό χαρακτηριστικό της μουσικής τους προσέγγισης είναι το διαρκές interplay, η διαρκής και αυτοσχεδιαστική διάδραση δηλαδή, που σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των μουσικών και αυτοσχεδιαστικών τους ικανοτήτων φέρνουν στο μουσικό αποτέλεσμα έντονα τα στοιχεία της έκπληξης, της διαρκούς περιπέτειας, της φρεσκάδας, της ποικιλίας στη δημιουργία των μουσικών εικόνων και της φαντασίας στην αφήγηση.

Το ρεπερτόριο που θα παρουσιάσει το Spiral Trio στο Half Note Jazz Club στις 14 Νοεμβρίου θα περιλαμβάνει κυρίως πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του τρίο, αλλά και jazz standards που όμως και αυτά λειτουργούν ως αφετηρία από την οποία θα οδηγηθεί η μουσική, με όχημα τον αυτοσχεδιασμό, σε ξεχωριστούς και απρόβλεπτους μουσικούς χώρους.

Οι ακροατές της συναυλίας καλούνται να παρακολουθήσουν αυτήν την περιπέτεια, να συντονιστούν με το διαρκές παιχνίδι των τριών μουσικών και εν τέλει να βιώσουν μια βαθιά εσωτερική εμπειρία.

Το Spiral Trio αποτελείται από εξέχοντα μέλη της ελληνικής σκηνής της jazz, τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση, τον κοντραμπασίστα Αρίωνα Γυφτάκη και τον ντράμερ Αναστάση Γούλιαρη.

Την εμφάνιση του Spiral Trio στο Half Note Jazz Club θα ακολουθήσουν και άλλες εμφανίσεις στην Ελλάδα, καθώς και Ευρωπαϊκή περιοδεία.

Σπύρος Μάνεσης: πιάνο

Αρίων Γυφτάκης: κόντρα μπασο

Αναστάσης Γούλιαρης: ντραμς



Official site: www.spyrosmanesis.com

Follow them on FB: https://www.facebook.com/ spiraltrio/

Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/ channel/UCWT-ttNufFVPd1D9_ eIPSHw





www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr

Facebook event: https://www.facebook.com/ events/2561359900760704/



INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 ευρώ (τραπέζι)

Ώρα έναρξης: 21:30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης. Παρασκευή 15/11 - Τρίτη 19/11

BILLY HARPER QUINTET

«Μια ζωή στα βήματα του Coltrane»



Πρόκειται για έναν πραγματικό γίγαντα του σαξοφώνου που όμως ποτέ δεν έλαβε την αναγνώριση που του αξίζει! Ο Billy Harper προχώρησε καθαρά στα βήματα του μεγάλου John Coltrane και διακρίθηκε σε κάθε περίπτωση – από τη σκηνή των ρυθμ εντ μπλουζ του Τέξας, από όπου ξεκίνησε, ως την ορχήστρα του Gil Evans, με την οποία άρχισε να δείχνει την πραγματική του αξία σαν μουσικός και αυτοσχεδιαστής. Ο Billy Harper έχει μια γερή βάση στο γκόσπελ και το μπλουζ και το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από δύναμη και εκφραστική άνεση που τον πηγαίνει ως τα όρια της free – τα οποία σχεδόν ποτέ δεν υπερβαίνει.

Το βιογραφικό του είναι ξεχωριστό καθώς έχει παίξει με τους Jazz Messengers του ντράμερ Art Blakey και με το γκρουπ του Max Roach ενώ, όπως προαναφέραμε, είχε πάντα μια περίοπτη θέση στην ορχήστρα του Gil Evans ως σολίστ και ως συνθέτης («The Cry of Hunger»). Ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του ήταν το άλμπουμ «Black Saint» (ευθεία αναφορά στον Coltrane) το 1975 που χάρισε και το όνομα στην ιταλική εταιρία που το κυκλοφόρησε και που αποδείχθηκε μια από τις πιο σημαντικές στον χώρο της σύγχρονης τζαζ.

Ο Billy Harper σε όλη την πορεία του παραμένει ένας εξέχων και δημιουργικός σαξοφωνίστας, με ισχυρή δισκογραφική και live παρουσία στις σκηνές της Νέας Υόρκης, της Ευρώπης ή της Άπω Ανατολής. Μάλιστα, η συμμετοχή του πριν από δύο χρόνια στο φιλμ «I Called him Morgan» (ένα αμερικανοσουηδικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατο του θρυλικού τζαζ τρομπετίστα Lee Morgan) έφερε ξανά το όνομα του Billy Harper πιο έντονα στο προσκήνιο.



Billy Harper : τενόρο σαξόφωνο, David Weiss: τρομπέτα, Danny Grissett: πιάνο,

Luca Fattorini: κοντραμπάσο, Eddie Hick: ντραμς



Listen on Spotify: https://open.spotify.com/ artist/4Lwokq0t2yqjkGvPLiGuxu

Follow them on FB: https://www.facebook.com/ profile.php?id=655522370



www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr





Facebook event: https://www.facebook.com/ events/2679485572075782/



INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (μπαρ), 30 ευρώ (Β’ Ζώνη), 35 ευρώ (Α’ Ζώνη)

*Τη Δευτέρα 18/11 και την Τρίτη 19/11 έκπτωση 5€ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές

Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 22.30, Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη 21.30.

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.