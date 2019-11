Πήγε στον χειροπράκτη και αυτός του έσπασε τον λαιμό

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2017 στο Γιορκ της Βρετανίας, όταν ο 80χρονος Τζον Λόουλερ έχασε τη ζωή του μετά από χειροπρακτική θεραπεία. Η σύζυγός του καταγγέλλει ότι του έσπασαν τον λαιμό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η σύζυγός του, Τζόαν, ο Λόουερ φέρεται πως κατά τη διάρκεια της θεραπείας φώναζε στον χειροπράκτη «με πονάς», ενώ δεν ένιωθε τα χέρια του και σε μικρό χρονικό διάστημα χλώμιασε. Αμέσως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Γιορκ και μετά στο Λιντς, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα.

Η έρευνα της αστυνομίας απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της η σύζυγός του, Τζόαν, είπε πως ο άντρας της ήταν υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση.

