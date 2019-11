Έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην πόλη Balakliya στην ανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sputnik.

Επίσης, άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις αποθήκες σημειώθηκαν συνολικά 20 εκρήξεις σε διάφορα σημεία τους.

Several explosion at Balakliya arsenal in Kharkiv region today https://t.co/BeR4AjRZry https://t.co/bVLzS2mHKX via @XAPKIB #Ukraine