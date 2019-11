Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Παρασκευή σε σχολικό αγώνα στο Πλέζαντβιλ, Νιου Τζέρσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρισκόταν στον αγώνα, πυροβολισμοί, οι οποίοι όπως αναφέρει, προήλθαν από τις εξέδρες του Πλέζαντβιλ, σημειώθηκαν σε σχολικό αγώνα στο Πλέζαντβιλ του Νιου Τζέρσει.

Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες από τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει κανείς την κατάσταση της υγείας τους.

