Πανηγυρισμός-γροθιά στον ρατσισμό από Βαϊνάλντουμ και Ντε Γιονγκ (Video)

Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ και Φρένκι Ντε Γιονγκ έσπασαν το «πρωτόκολλο» που θέλει τους ποδοσφαιριστές άβουλα όντα που απλώς κλωτσάνε ένα τόπι, προσφέροντας χθες μια πολύ όμορφη στιγμή στο Άμστερνταμ Αρένα.

Ο άσος της Λίβερπουλ, ο οποίος στον αγώνα της Ολλανδίας με την Εσθονία σκόραρε χατ τρικ, έπειτα από την επίτευξη του πρώτου τέρματος, κατευθύνθηκε μαζί με τον συμπαίκτη του και άσο της Μπαρτσελόνα προς την κεντρική κάμερα, ένωσαν τους βραχίονές τους και έδωσαν το στιγμιότυπο της χρονιάς, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Για την ιστορία και μόνο η Ολλανδία νίκησε με 5-0 για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών και εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Euro 2020.

Σε μια περίοδο που δυστυχώς οι ρατσιστικές επιθέσεις αυξάνονται δραματικά και εντός των γηπέδων ένας μαύρος κι ένας λευκός ποδοσφαιριστής στάθηκαν πλάι-πλάι, φορώντας το ίδιο εθνόσημο, ενωμένοι σαν μια γροθιά.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που έχει γίνει viral στα social media:

Georginio Wijnaldum celebrated his goal with an anti-racism message. pic.twitter.com/zENn16FkVj