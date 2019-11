Νέος πρεσβευτής του Brioni ο Μπραντ Πιτ!

Το ιταλικό brand πολυτελών ανδρικών Brioni συνεχίζει να διευρύνει τη σύνθεση των εκλεκτών πρεσβευτών του.

Ο Μπραντ Πιτ θα είναι πρωταγωνιστής της επόμενης διαφημιστικής καμπάνιας της ιταλικής μάρκας με έδρα τη Ρώμη που ανήκει στον όμιλο Kering.

Η διαφημιστική καμπάνια με την οποία θα γιορταστούν τα 75 χρόνια από την ίδρυση του brand θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020.

O Μπραντ Πιτ διαδέχεται τους συναδέλφους του, θρύλους του Χόλιγουντ, Πιρς Μπρόσναν, 'Αντονι Χόπκινς και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στον ρόλο του πρεσβευτή του Brioni.

"Είδωλο του κινηματογράφου και σύμβολο κομψότητας, ο Μπραντ, που ενσάρκωσε μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου, αντιπροσωπεύει και ενισχύει τον ιδιαίτερο δεσμό του Brioni με το Χόλιγουντ" αναφέρεται σε δελτίο τύπο του brand.

Η συνεργασία του Brioni με τον Μπραντ Πιτ δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς ο Αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός έχει εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί επιλέγοντας κοστούμια του brand. Πιο πρόσφατα, ο Μπραντ Πιτ φόρεσε μαύρα σμόκιν Brioni, τόσο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών όσο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φέτος, όπου προώθησε τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, το "Once Upon a Time in Hollywood" του Κουέντιν Ταραντίνο και το "Ad Astra" του Τζέιμς αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ