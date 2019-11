Ατομική έκθεση του Ντέιβιντ Λιντς στη Νέα Υόρκη

Ο Ντέιβιντ Λιντς -γνωστός, πρωτίστως, ως ο δημιουργός εμβληματικών ταινιών, όπως οι «Blue Velvet» και «Mulholland Drive», καθώς και της τηλεοπτικής επιτυχίας «Twin Peaks»- εξακολουθεί να επιδεικνύει τις μη συμβατικές εικαστικές δεξιότητές του: η ατομική έκθεση έργων του, με τίτλο «Squeaky Flies in the Mud (Μύγες που τσιρίζουν στη λάσπη)», φιλοξενείται στην γκαλερί Sperone Westwater της Νέας Υόρκης, έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Οι απαρχές της εικαστικής πορείας του τοποθετούνται στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ξεκίνησε σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πενσιλβάνια (PAFA), στη Φιλαδέλφεια. Αν και έκανε τα πρώτα βήματα ως ζωγράφος, σύντομα άρχισε να πειραματίζεται με άλλα μέσα. Ο ίδιος περιγράφει πρώτη του ταινία, το «Six Men Getting Sick (Six Times)» του 1967, ως «κινούμενο έργο ζωγραφικής» και εκεί παντρεύει την τέχνη της ζωγραφικής με την κινηματογραφική τέχνη.

Στην έκθεση παρουσιάζονται, αποκλειστικά, καινούργια έργα του Λιντς: πίνακες ζωγραφικής, δουλειές πάνω σε χαρτί, ακουαρέλες, γλυπτά φωτιστικά, έπιπλα. Σε πολλά από τα έργα ζωγραφικής εμφανίζεται ένας μυστηριώδης χαρακτήρας που ακούει στο όνομα «Μπίλι». Σε ένα από τα έργα, το «Billy Sings the Tune for the Death Row Shuffle» του 2018, βλέπουμε έναν κατά τα φαινόμενα αποκεφαλισμένο Μίκι Μάους.

Την επωνυμία για την έκθεση δανείστηκαν από τον τίτλο ενός από τα έργα που εκτίθενται. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσουμε λίγο στην μυστηριακή ψυχή του Ντέιβιντ Λιντς: σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί, την Άντζελα Γουεστγουότερ, το έργο αναφέρεται «στα παιδικά χρόνια του, στη Μοντάνα και το Άινταχο» όπου ο πατέρας του Λιντς διαχειριζόταν το Boise National Experiment Forest, και όπου ο καλλιτέχνης θυμάται να φυτεύει ως προσκοπάκι 500 δέντρα μαζί με τον μπαμπά του.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ