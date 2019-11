Μεγάλες παραγγελίες του Cybertruck παρά την επίδειξη-φιάσκο

Μπορεί η παρουσίαση του νέου φουτουριστικού οχήματος της Tesla, του Cybertruck, να χαρακτηρίστηκε από πλήθος αναλυτών και μέσων μαζικής ενημέρωσης ως φιάσκο, με τα... άθραυστα πράθυρα που ράγισαν στην επίδειξη, ωστόσο ο Musk ανακοίνωσε πως χιλιάδες έχουν σπεύσει να το παραγγείλουν.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor