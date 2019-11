Πέντε νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Γαλλία και Ιταλία (Video/Photos)

Οι βροχοπτώσεις «ιστορικής σφοδρότητας» που έπληξαν την Κυανή Ακτή από την Παρασκευή και οι εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσαν στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές της Γαλλίας, που πάντως επισήμαναν ότι τα ακραία φαινόμενα αποκλιμακώνονταν χθες στις περισσότερες πληγείσες περιοχές.

Προηγούμενος απολογισμός των γαλλικών αρχών έκανε λόγο για δύο νεκρούς.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν στον νομό Βαρ εντόπισαν δύο πτώματα και το αυτοκίνητο ενός ζευγαριού από την Γκρας που αγνοείτο από το Σάββατο, ανακοίνωσε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του Βαρ χθες βράδυ.

Ένας άνθρωπος που είχε πέσει στα νερά από το πλεούμενο που μόλις τον είχε διασώσει βρέθηκε νεκρός στο Μουί αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ άλλο ένα πτώμα, ενός πενηντάρη, βρέθηκε στην περιοχή Καμπάς μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ, ο οποίος επισκέφθηκε τη νομαρχία Βαρ χθες, διαβεβαίωσε αφού συναντήθηκε με πληγέντες ότι πλέον «ο κίνδυνος» έχει ξεπεραστεί, «είναι πίσω μας», καθώς οι πλημμύρες υποχωρούν και η ένταση των βροχοπτώσεων έχει μειωθεί τις τελευταίες ώρες.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε γνωστοποιήσει ότι ένας 77χρονος αγνοείτο επίσης από το Σάββατο το πρωί στο Σεντ Αντονάν ντι Βαρ.

Ιταλία: Νεκρή βρέθηκε η γυναίκα το αυτοκίνητο της οποίας παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού



Μια γυναίκα 52 ετών έχασε τη ζωή της σήμερα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία, καθώς τον αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα φουσκωμένα νερά ενός ποταμού που υπερχείλισε.



Μετά από πολύωρες έρευνες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.



Δύο άλλα πρόσωπα που επέβαιναν στο όχημα κατάφεραν να βγουν από αυτό εγκαίρως και να σωθούν.



Στο μεταξύ, η SIAS, η διαχειρίστρια εταιρεία της οδογέφυρας, τμήμα της οποίας κατέρρευσε κοντά στη Σαβόνα σήμερα το απόγευμα, έκανε γνωστό ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την καταστροφή αυτή που προκλήθηκε από κατολίσθηση λόγω της βροχής.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι καταβάλει προσπάθειες ώστε να επιβεβαιώσει ότι ισχύει αυτή η πληροφορία.





Ακραία καιρικά φαινόμενα

Την ίδια ώρα, πολλές περιοχές στη βόρειοδυτική Ιταλία πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία διαρκούν ήδη δύο εβδομάδες.

Από σαρωτικές πλημμύρες και χειμάρρους λάσπης επλήγη η Σαβόνα στη Λιγουρία.

Στην πόλη έπεσαν πάνω απο 60 εκατοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Γένοβα με τη Βιντιμίλια, στα σύνορα με τη Γαλλία.

H Bενετία εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα νερά για μία ακόμα ημέρα.

On a more serious note, 85% of the City of Venice is drowning underwater and it is because of Climate change.



This is the only home we've got and we have to do everything to protect it. WE NEED TO WAKE UP TO THIS



(Also if you're here, please consider following. One love) pic.twitter.com/ps6jbxh2nP