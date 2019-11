Σεισμός στην Αλβανία: Θρήνος με 13 νεκρούς, πάνω από οι 300 τραυματίες (Photos/Videos)

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρότερο εδώ και δεκαετίες σεισμό που έπληξε σήμερα την Αλβανία συγκλονίζοντας τα Τίρανα και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και παγιδεύοντας κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

Kάτοικοι, μερικοί κρατώντας στην αγκαλιά τους μωρά, έβγαιναν τρέχοντας από πολυκατοικίες στα Τίρανα μετά τη μεγέθους 6,4 βαθμών δόνηση που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 π.μ. (05:00 ώρα Ελλάδας).

Στην κωμόπολη Thumane, η Μαργιάνα Γκιόκα, 48 ετών, κοιμόταν στο διαμέρισμά της, στον τέταρτο όροφο ενός πενταώροφου κτιρίου, όταν σημειώθηκε ο σεισμός που προκάλεσε ζημιές στους πάνω ορόφους του κτιρίου.

«Η οροφή κατέρρευσε πάνω μας και δεν ξέρω πώς ξεφύγαμε. Μας βοήθησε ο Θεός», είπε η Γκιόκα, η τρίχρονη ανιψιά της οποίας ήταν ανάμεσα στους τέσσερις ανθρώπους που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων δυτικά των Τιράνων, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ (USGS), και έγινε επίσης αισθητός στα Βαλκάνια και στη νότια ιταλική περιφέρεια της Απουλίας.

Ώρες αργότερα ένας σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών έπληξε τη Βοσνία, με επίκεντρο 75 χλμ. νότια του Σαράγεβο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στα ερείπια πολυκατοικίας στη βόρεια αλβανική κωμόπολη Thumane και ένας άνδρας σκοτώθηκε στην πόλη Kurbin πηδώντας πανικόβλητος από ένα κτίριο, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Άλλο ένα πτώμα ανακαλύφθηκε μέσα σε συντρίμμια στην Thumane.

Τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από δύο κτίρια που κατέρρευσαν στο Δυρράχιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, και ένας άνδρας σκοτώθηκε κοντά στη βόρεια πόλη Lezhe.

Η υπουργός Άμυνας Όλτα Τζάσκα ανακοίνωσε πως 135 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, αν και τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για πάνω από 300 τραυματίες.

Πυροσβέστες, αστυνομικοί και πολίτες στην Thumane προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν. Τα περισσότερα ήταν κτισμένα με τούβλα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Ρόιτερ.

Διασώστες στην Thumane χρησιμοποίησαν μηχανικό εκσκαφέα για να καθαρίσουν τα ερείπια, ενώ άλλοι προσπαθούσαν με γυμνά χέρια.

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν από συντρίμμια στην Thumane τέσσερις ώρες μετά το σεισμό, δήλωσε δημοσιογράφος του Ρόιτερ. Γιατροί είπαν πως αμφότεροι βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

«Όλα στο σπίτι έπεφταν», είπε ο Ραφίκ, κάτοικος των Τιράνων που διαμένει σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου. «Ήμασταν ξύπνιοι εξαιτίας των προηγούμενων σεισμών, όμως ο τελευταίος μας ταρακούνησε για τα καλά», είπε στο Ρόιτερ αναφερόμενος σε μικρότερες δονήσεις που καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας πριν από τον κύριο σεισμό.

Διασώστες είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης πως μεταξύ των νεκρών είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που έσωσε τον εγγονό της καλύπτοντάς τον με το σώμα της.

Παγιδευμένοι

Ο σημερινός σεισμός ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος που έπληξε την περιοχή σε δύο μήνες.

Η Τζάσκα είπε πως το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο Δυρράχιο. Ακολούθησαν 100 μετασεισμοί.

«Το Δυρράχιο και η Thumane είναι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Οι διασώσεις συνεχίζονται σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει εκεί», είπε η υπουργός ενώ στρατιώτες ανέσυραν ένα θύμα από ξενοδοχείο στο Δυρράχιο.

Από τους τουλάχιστον 135 τραυματίες, οι 72 νοσηλεύονται, δήλωσε η Τζάσκα. Δύο αεροπλάνα από τη Ρουμανία αναμένεται να φθάσουν μεταφέροντας ειδικό εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης, ενώ αναμένεται βοήθεια από την Ιταλία και την Τουρκία, πρόσθεσε η ίδια.

«Πυροσβέστες και στρατιωτικό προσωπικό βοηθούν κατοίκους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια» στο Δυρράχιο και την Thumane, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Άμυνας.

Ένας άγνωστος άνδρας, που έφερε επίδεσμο στο δεξί μάγουλο, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι News24 TV πως η κόρη του και η ανιψιά του είναι μεταξύ των παγιδευμένων σε πολυκατοικία που κατέρρευσε στο Δυρράχιο.

