Μπερνάρ Αρνό: Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που εξαγόρασε την κοσμηματοποιία Tiffany

Η εξαγορά του οίκου κοσμημάτων Tiffany & Co από τον κολοσσό πολυτελών ειδών LVMH, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το μεγαλύτερο deal στον κόσμο των ειδών πολυτελείας.

Μεγάλος προωταγωνιστής αυτής της εξαγοράς είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό.

Όπως είναι γνωστό, την περασμένη Δευτέρα η εταιρεία LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, η μεγαλύτερη εταιρεία ειδών πολυτελείας στον πλανήτη, ανακοίνωσε ότι έγινε δεκτή η πρότασή της για εξαγορά του αμερικανικού οίκου κοσμημάτων Tiffany & Company, που είναι διάσημος από τα μπλε κουτιά του, τον Τρούμαν Καπότε και την Όντρεϊ Χέπμπορν.

O 70χρονος Μπερνάρ Αρνό είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, με περιουσία 106,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Παρότι ο πατέρας του έκανε περιουσία με τις κατασκευές, ο ίδιος ο Αρνό αποφάσισε νωρίς να μπει στις μπίζνες των ειδών πολυτελείας. Έχει πει ότι η ιδέα του ήρθε στη δεκαετία του ’80, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Νέα Υόρκη και διαπίστωσε ότι ο ταξιτζής του δεν είχε ακούσει ποτέ τον Ντε Γκολ, αλλά ήξερε τον Dior…

Η αυτοκρατορία

Η LVMH διαθέτει στο πορτφόλιό της 75 φίρμες σε όλο το φάσμα του πολυτελούς lifestyle και περιλαμβάνουν τα εξής ονόματα: Dior, Vuitton, Fendi, Celine, Pucci, Marc Jacobs, Hennessy, Dom Pérignon, Bulgari, Tag Heuer, το παρισινό πολυκατάστημα Le Bon Marché, Sephora, τον όμιλο ξενοδοχείων Cheval Blanc, Moët & Chandon, Fenty, DFS Group, Make Up For Ever και Krug.

Η LVMH είναι τρεις φορές μεγαλύτερη σε μέγεθος από το βασικό της ανταγωνιστή, την Kering (ιδιοκτήτρια των Gucci, YSL και Alexander McQueen), και πέντε φορές μεγαλύτερη από τη Richemont (ιδιοκτήτρια των Cartier, Chloé και Net-a-Porter). Είναι η δεύτερη σε αξία εταιρεία στην Ευρώπη, με κεφαλαιοποίηση αγοράς στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ και πρώτη τη Royal Dutch Shell, αυτή με τα πετρέλαια.