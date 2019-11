Η «Χρυσή Γραμμή» του Άκτωρα: Παραδόθηκε στο Κατάρ το μεγαλύτερο έργο μετρό για ελληνική εταιρεία (Photos/Videos)

Η Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα, έργο το οποίο κατασκεύασε η ΑΚΤΩΡ ως επικεφαλής της διεθνούς κοινοπραξίας ALYSJ, άνοιξε τις πύλες της στο κοινό πριν λίγες ημέρες στο Κατάρ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο Μετρό που έχει αναλάβει και υλοποιήσει ελληνική κατασκευαστική εταιρεία στο εξωτερικό και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ελληνικής εταιρείας διεθνώς, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ξεπερνά τα $ 3 δισ. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευή και το μεγαλύτερο αυτοτελές κατασκευαστικό κομμάτι του νέου δικτύου Μετρό της Ντόχα.

21st November, 2019–Qatar Railways Company (Qatar Rail) has announced the launch of its preview service for the Doha Metro Gold Line,which extends from Ras Bu Abboud in the east,to Al Aziziyah in the west.The Gold line preview service covers 11 stations. #qatarrail#doha#2019 pic.twitter.com/ayxNspbPeQ

Πέραν της θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην κοινοπραξία ALYSJ συμμετείχαν η ινδική Larsen & Toubro Limited, οι τουρκικές Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S και Sezai Turkes Feyzi Akkaya Marine Construction STFA, καθώς και η καταριανή Al Jaber Engineering LLC.

