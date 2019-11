Μάλτα: Το συμβόλαιο θανάτου της Γκαλιζία εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο!

Αποστολή στη Μάλτα αποφάσισε χθες το ευρωκοινοβούλιο με σκοπό να ερευνήσει εάν τηρείται το κράτος δικαίου, μετά τη σύλληψη του πρώην προσωπάρχη του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία. Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το πρακτορείο Reuters, η ζωή της δημοσιογράφου είχε επικηρυχθεί για 150.000 ευρώ, το καλοκαίρι του 2017, λίγο καιρό πριν δολοφονηθεί.

Exclusive: Vince Muscat, accused of murdering Malta's top journalist Daphne Caruana Galizia, revealed sensational details to police in April 2018 in the hope of getting a pardon. This is the previously untold account of the plot to kill Daphne: https://t.co/tWCXvCV7po pic.twitter.com/NkxMHY6e5B

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρακτορείου, το καλοκαίρι του 2017 ο Βινς Μουσκάτ (απλή συνωνυμία με τον πρωθυπουργό της χώρας, Τζόζεφ Μουσκάτ), ένας από τους τρεις κατηγορουμένους ως φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές για μικροαδικήματα, όπως εισαγωγή πουλιών στη χώρα, άφησε τον φίλο του και έτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, Αλφρεντ Ντετζόρτζιο, γνωστό με το παρατσούκλι «Το φασόλι», σε πολύ γνωστό παραλιακό καφέ της Μάλτας, το Μπίζι Μπι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντετζόρτζιο επέστρεψε στο αυτοκίνητο για να ανακοινώσει στον Μουσκάτ ότι είχαν συμβόλαιο θανάτου εις βάρος της Γκαλίζια.

Το Reuters αποκάλυψε ότι ο Μουσκάτ έδωσε στην αστυνομία αυτές τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο θανάτου τον Απρίλιο του 2018, προκειμένου να εξασφαλίσει χάρη, καθώς και ότι οι επτομέρειες αυτής της ομολογίας είχαν περιέλθει σε γνώση του πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ώστε να μην παρεμποδιστούν οι έρευνες. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικαλείται το περιεχόμενο της ομολογίας του Μουσκάτ, οι δράστες έλαβαν προκαταβολή 30.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποίησαν βόμβα που αγόρασαν από Μαλτέζους γκάνγκστερ και προερχόταν από την ιταλική μαφία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές πως ο Κιθ Σέμπρι, στενός φίλος του πρωθυπουργού, συνελήφθη αφού κατονομάστηκε από τον επιχειρηματία Γιόργκεν Φένεκ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Γκαλιζία. Να σημειωθεί ότι ο Σκέμπρι και άλλοι δύο του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, οι υπουργοί Κόνραντ Μίζι και Κρις Καρντόνα, είχαν παραιτηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά και ότι ο πρωψθυπουργος Μουσκάτ στήριζε τον Σκέμπρι μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης στη μικρή νησιωτική αυτή χώρα μέλος της ΕΕ εντείνονται και χθες μάλιστα οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν ένα μικρό πλήθος διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από το υπουργικό συμβούλιο.

HAPPENING NOW:

This is the moment #Malta police officers lost control of the barriers to a handful of peaceful demonstrators. The emergency cabinet meeting called by #JosephMuscat continues at 1:30am to shouts of "#mafia" and "#corruption" outside.#DaphneCaruanaGalizia pic.twitter.com/dWHQhZlZRQ