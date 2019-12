Βραζιλία: Εννέα νεκροί σε πάρτι με 5.000 άτομα - Ποδοπατήθηκαν μετά από έφοδο της αστυνομίας (Video)

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης κακοποιών από αστυνομικούς που προκάλεσε πανικό στο πλήθος που είχε πάει σε πάρτι στην πόλη Σαν Πάουλου, μετέδωσαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de S.Paulo, στο πάρτι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 5.000 άνθρωποι, επικράτησε χάος όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να θέσουν υπό κράτηση δύο υπόπτους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στη φαβέλα Παραϊζόπολις.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Έμερσον Μασέρα είπε σε δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών, διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα κι αποπειράθηκαν να χαθούν μέσα στο πλήθος που είχε πάει στο πάρτι μουσικής φανκ στη φαβέλα. Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσουν το πλήθος.

Πέραν των εννέα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι επτά τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Μετά το πολύνεκρο επεισόδιο, στους δρόμους της συνοικίας Παραϊζόπολις έγινε διαδήλωση κατοίκων που απαίτησαν δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1.

#Brazil: Moment at which young people attending the funk ball in the Paraisópolis slum are cornered by the police of governor @jdoriajr in #SãoPaulo. 9 young people died.

Via @andrecaramante pic.twitter.com/K9jRO1YqMQ