Στον Μέσι η «Χρυσή Μπάλα» - Για 6η φορά στην καριέρα του - Μόνος πρώτος στη λίστα πλέον (Photo)

Απόλυτος ρέκορντμαν ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατέκτησε την 6η «Χρυσή Μπάλα» στην καριέρα του, ξεπέρασε τον Ρονάλντο και έμεινε μόνος πρώτος στη λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους και το «France Football» ως ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς που πέρασε και έφτασε στην κατάκτηση της έκτης «Χρυσής Μπάλας» στην καριέρα του.

Πλέον είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν, αφού ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει πέντε.

