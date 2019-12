Μαυριτανία: Ναυάγιο με τουλάχιστον 57 νεκρούς πρόσφυγες, ανάμεσά τους γυναικόπαιδα

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλοίο που μετέφερε μετανάστες ναυάγησε στα ανοικτά της Μαυριτανίας, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η Λάουρα Λουνγκαρότι, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στη χώρα της δυτικής Αφρικής, ανέφερε ότι ο οργανισμός της, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τις μαυριτανικές αρχές, εργάζεται για να προσφερθούν «οι πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη σε 83 μετανάστες από την Γκάμπια οι οποίοι επέζησαν μετά το ναυάγιο πλοίο κοντά στη μαυριτανική ακτογραμμή».

Η Λουνγκαρότι τόνισε μέσω Twitter ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, καθώς και ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Ο ΔΟΜ, ο οποίος ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, ανέφερε επίσης μέσω Twitter, επικαλούμενος μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν, ότι το σκάφος που ναυάγησε είχε αποπλεύσει από την Γκάμπια την 27η Νοεμβρίου με περίπου 150 επιβαίνοντες.

