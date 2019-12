Οι μάλλινες μπότες του έσωσαν τη ζωή – Έπεσε από 28 μέτρα με το κεφάλι και προσγειώθηκε επάνω τους (Photos/Video)

Το Βαλένκι είναι ένα είδος μάλλινης μπότας που φοράνε στη Ρωσία και θεωρείται το εθνικό υπόδημα της χώρας. Προστατεύει τα πόδια από το δριμύ ψύχος και είναι απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε... πόδι προκειμένου να μην πάθει κρυοπαγήματα στον παγωμένο ρωσικό χειμώνα. Το φοράνει κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται κοντά στον αρκτικό κύκλο, εκεί που το κρύο είναι συχνά δολοφονικό.

Ένα ζευγάρι Βαλένκι λοιπόν έσωσε τη ζωή ενός απρόσεχτου 28χρονου. Όχι δεν τον προστάτευσε από το κρύο, αλλά λειτούργησε σαν αερόσακος όταν ο 28χρονος έπεσε από ύψος 28 μέτρων.

Στο Γιακούρτσκ μια πόλη κοντά στον αρκτικό κύκλο, ένας άνδρας σε μια πολυκατοικία από τους πάνω ορόφους αποφάσισε να στεγνώσει τα Βαλένκι του μέσα στον κεντρικό αεραγωγό του κτιρίου. Από λάθος του τα μάλλινα μποτάκια του έπεσαν μέσα στον αγωγό και ενώ εκείνος έσκυψε για να τα πιάσει, έχασε την ισορροπία του και έπεσε μέσα στον αεραγωγό. Διέγραψε με το κεφάλι μια διαδρομή 28 μέτρων και θα πέθαινε εάν ο αεραγωγός δεν στένευε και εάν δεν υπήρχαν τα Βαλένκι του στα οποία έπεσε πάνω με το κεφάλι του.

Μέσα από τον τοίχο οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν τις κραυγές του και ενημέρωσαν την πυροσβεστική η οποία για να τον σώσει και να τον απεγκλωβίσει χρειάστηκε να ρίξει τον τοίχο. Οι διασώστες με τρυπάνια και σφυριά έριξαν τον τοίχο και βρήκαν τον άνδρα γυμνό και... ανάπποδα να τους περιμένει να τον απεγκλωβίσουν.

Resident of #Yakutsk, #Russia, fell into the ventilation shaft trying to get his boots. The man was rescued by #EMERCOM pic.twitter.com/pAJ6sEJdu4