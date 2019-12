Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει σε φυλακές

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς μαζί με τους Σακραμέντο Κινγκς θα γράψουν ιστορία, αφού θα παίξουν μπάσκετ για πρώτη φορά σε φυλακές.

Τα «ελάφια» και οι «βασιλιάδες» θα γράψουν ιστορία, αφού θα γίνουν οι πρώτες ομάδες του ΝΒΑ που θα λάβουν μέρος σε αγώνα που θα διεξαχθεί σε φυλακές.

Το πρώτο Play For Justice, όπως ονομάζεται η καμπάνια, θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριου με τους Σακραμέντο Κινγκς να είναι οι πρώτοι που θα παίξουν σε ανοιχτό γήπεδο στην φυλακή της Northern California.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κοντραριστεί με τους Κινγκς στις 10 Φλεβάρη, όπως γράφει ο Marc J. Spears και το παράδειγμα τους θα ακολουθήσουν και άλλοι.

