Βρετανικές εκλογές 2019: Κλείνουν οι κάλπες - Τα μεσάνυχτα το exit poll (Photos)

Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Βρετανία και ουρές έχουν σχηματιστεί στα εκλογικά κέντρα της χώρας. Σημαντική είναι από νωρίς το πρωί η προσέλευση στις κάλπες, στα εκλογικά κέντρα της χώρας.

Brexit με τον Μπόρις Τζόνσον ή δεύτερο δημοψήφισμα με τον Τζέρεμι Κόρμπιν; Οι Βρετανοί πολίτες προσήλθαν στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που θα είναι καθοριστικές για την αποχώρηση της χώρας τους από την ΕΕ και την πορεία της τις επόμενες δεκαετίες. Αφού κλείσουν οι κάλπες, αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων.

I see from my Twitter it’s happening all over South London, and it’s happening in #Putney too!! Queues like I’ve never seen before. Get out there and vote your little hearts out #GE2019 #GeneralElection2019 #Vote #HaveYourSay pic.twitter.com/SVpRCesTtE — Soph K (@SophK05) December 12, 2019

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7.00 το πρωί και θα κλείσουν στις 10.00 το βράδυ (12.00 ώρα Ελλάδας, οπότε αναμένεται το αποτέλεσμα του Exit Poll, που θα δώσει την πρώτη εικόνα, προβλέποντας ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Το πρώτο αποτέλεσμα αναμένεται γύρω στις 23.00 (1.00 ώρα Ελλάδας) από εκλογικές περιφέρειες του Σάντερλαντ και του Νιούκαστλ. Στη 1.00 (3.00 ώρα Ελλάδας) αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα στα προπύργια των Εργατικών (Γουόρκινγκτον, Ντάρλινγκτον, Γουίγκαν), όπου μία νίκη του Συντηρητικού κόμματος θα θεωρηθεί ότι αυξάνει τις πιθανότητες για την κυβέρνηση να πετύχει τον στόχο της για πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Γύρω στις 4.30 (6.30 ώρα Ελλάδας) θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα στην περιφέρεια του 'Αξμπριτζ, όπου είναι υποψήφιος ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ενώ μέχρι τις 7.00 το πρωί της Παρασκευής (9.00 ώρα Ελλάδας) θα είναι ξεκάθαρο ποιος θα ζητήσει από την Βασίλισσα την άδεια να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς θα έχουν απομείνει ελάχιστες έδρες όπου θα εκκρεμεί το αποτέλεσμα, ή ενδεχομένως θα χρειάζεται να γίνει επανακαταμέτρηση των ψήφων.

Long post work queues at a Salford Quays polling station pic.twitter.com/YyGShyvM4G — George Mann (@sgfmann) December 12, 2019

Σε κάποια εκλογικά κέντρα του Λονδίνου, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως το Κέιμπριτζ, το Μάντσεστερ, το Κάντερμπερι, έχουν αναφερθεί ουρές και αναμονή μέχρι μίας ώρας, κάτι που ενισχύει την πρόβλεψη για μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις σημερινές εκλογές.

A queue 30 or so people deep at our on-campus polling place (which has been busy all day), located in the marginal Lab/Con constituency of Lincoln. You love to see it pic.twitter.com/TrxRO0MJ7q — Mike Slaven (@mcslaven) December 12, 2019

Σε εκλογική περιφέρεια της Σκοτίας ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές αρχές ότι διεξήχθη ελεγχόμενη έκρηξη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν εντοπίστηκε μία ύποπτη συσκευή κοντά σε ένα εκλογικό κέντρο. Οι ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το εκλογικό κέντρο έχουν μεταφερθεί σε άλλο και η εκλογική διαδικασία διεξάγεται ομαλά.

I’ll be reporting from this polling station in islington as queues form outside despite the bad weather. Turnout across UKreported to be brisk to “unprecedented” in some stations. I’ll have more on #sixone @rtenews shortly #GE2019 #UKElection pic.twitter.com/ac8dogMsVz — Dimitri O'Donnell (@dimitriodonnell) December 12, 2019

Οι αρχηγοί των κομμάτων προσήλθαν ήδη στην κάλπη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε να μην ψηφίσει στην περιφέρεια 'Αξμπριτζ, όπου ο ίδιος είναι υποψήφιος, αλλά στην περιφέρεια Σίτι του Λονδίνου και Ουέστμινστερ, όπου οι Συντηρητικοί διεκδικούν την έδρα με οριακό αποτέλεσμα.

Στο τελευταίο του μήνυμα, χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός ζήτησε την στήριξη των πολιτών για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Brexit πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ ο επικεφαλής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, κάλεσε τους Βρετανούς να «ταρακουνήσουν το κατεστημένο και να ψηφίσουν για την ελπίδα».

Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, για τρίτη φορά σε διάστημα τεσσάρων ετών, επιθυμώντας να άρει το αδιέξοδο που επικρατεί στο κοινοβούλιο αναφορικά με το Brexit. Ο Τζόνσον ελπίζει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να οριστικοποιήσει την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, ένα ζήτημα που διχάζει εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια τη χώρα. Ωστόσο, αν και οι Συντηρητικοί εμφανίζονταν να έχουν άνετο προβάδισμα έναντι των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να υπάρξουν ανατροπές.

Χριστούγεννα, Brexit και γαλοπούλα

«Ας ολοκληρώσουμε το Brexit», επαναλάμβανε ο 55χρονος Τζόνσον στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Δώστε μου την πλειοψηφία και θα ολοκληρώσω αυτό που ξεκινήσαμε, αυτό που μας δώσατε εντολή να κάνουμε πριν τριάμισι χρόνια», τόνιζε ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου που κατάφερε να αναλάβει την πρωθυπουργία τον Ιούλιο μετά την αποχώρηση της Τερέζα Μέι.

«Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι με τη γαλοπούλα και το Brexit να έχει διευθετηθεί», έλεγε.

Σε περίπτωση νίκης ο Τζόνσον θέλει να υποβάλει προς έγκριση στο κοινοβούλιο τη συμφωνία για το Brexit στην οποία έχει καταλήξει με τις Βρυξέλλες πριν τα Χριστούγεννα, ώστε η αποχώρηση της Βρετανίας να γίνει στις 31 Ιανουαρίου.

«Πραγματική αλλαγή»

Από την πλευρά του ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δεσμεύθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για «μια πραγματική αλλαγή», έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία που στην εξουσία βρίσκονται οι Συντηρητικοί.

Εθνικοποιήσεις και μαζικές επενδύσεις κυριαρχούν στο πρόγραμμα των Εργατικών, κυρίως στο εθνικό σύστημα υγείας που έχει αποδυναμωθεί έπειτα από χρόνια λιτότητας.

Σε ό,τι αφορά το Brexit ο Κόρμπιν δεν έχει εμφανιστεί ξεκάθαρος. Έχει δεσμευθεί να διαπραγματευθεί νέα συμφωνία αποχώρησης με την ΕΕ, πιο ευνοϊκή για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την οποία θα θέσει σε δημοψήφισμα στο οποίο όμως θα υπάρχει και η επιλογή της παραμονής στο μπλοκ. Ο ίδιος ο επικεφαλής των Εργατικών δηλώνει «ουδέτερος».

Η τελευταία δημοσκόπηση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη το ινστιτούτο YouGov εμφανίζει τους Συντηρητικούς να κερδίζουν την απόλυτη πλειοψηφία με 339 έδρες. Όμως το περιθώριο λάθους, η ψήφος τακτικής και η πρόσφατη άνοδος των Εργατικών ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα και πάλι ένα κοινοβούλιο στο οποίο κανένα κόμμα δεν θα έχει την πλειοψηφία.

Τέσσερα σενάρια για το αποτέλεσμα σε γραφήματα: