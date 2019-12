Μπόρις Τζόνσον: «Θα υλοποιήσουμε το Brexit - Πρώτα όμως ας φάμε πρωινό» (Video)

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δεσμεύτηκε σήμερα, επομένη των βουλευτικών εκλογών που του χάρισαν μια ισχυρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, να μην απογοητεύσει αυτούς που ψήφισαν για πρώτη φορά Συντηρητικούς και να υλοποιήσει "εγκαίρως" το Brexit.

"Θα υλοποιήσουμε το Brexit εγκαίρως έως τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς αν ή αλλά ούτε ίσως", δήλωσε ο Τζόνσον απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του που τον επευφημούσε σε εκδήλωση του κόμματός του στο κέντρο του Λονδίνου.

"Τα καταφέραμε, το κάναμε", σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν τέλος στην απειλή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος.

Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit, πρόσθεσε αναφερόμενος στην ισχυρή πλειοψηφία των 362 εδρών που εξασφαλίζουν οι Συντηρητικοί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Το Συντηρητικό Κόμμα οδεύει προς μια συντριπτική νίκη στις εκλογές αυτές, στις οποίες το Brexit αποτελούσε τον αποφασιστικό παράγοντα που θα έκρινε το αποτέλεσμα. Με το σύνθημά του "Ας υλοποιήσουμε το Brexit" ο Τζόνσον κέρδισε ψηφοφόρους των Εργατικών σε παραδοσιακά προπύργια του κόμματος αυτού στη Βρετανία.

Η "νέα αυτή ισχυρή εντολή (...) δίδει στη νέα κυβέρνηση την ευκαιρία να σεβαστεί τη δημοκρατική βούληση του βρετανικού λαού", υπογράμμισε στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για έναν "σεισμό" που άλλαξε το βρετανικό πολιτικό τοπίο προς όφελος των Συντηρητικών.

Η υλοποίηση του Brexit θα μας επιτρέψει να γυρίσουμε σελίδα και να επικεντρωθούμε στις "προτεραιότητες" των Βρετανών, όπως η υγεία, η ασφάλεια και οι υποδομές, σημείωσε επίσης.

Στη σύντομη αυτή ομιλία που εκφώνησε μετά τη νίκη του, ο Τζόνσον έκανε ιδιαίτερη μνεία σε αυτούς που "αλλαξοπίστησαν" και μπορεί το χέρι τους "να έτρεμε πάνω από την κάλπη" προτού τον ψηφίσουν.

"Μπορεί να μας δανείσατε μόνον την ψήφο σας, μπορεί να μην θεωρείτε τους εαυτούς σας πραγματικούς Τόρις (...) μπορεί να ελπίζετε να επιστρέψετε στους Εργατικούς την επόμενη φορά και, αν ανήκετε σε αυτήν την περίπτωση, ταπεινά δηλώνω ότι με τιμά η εμπιστοσύνη που μου δείξατε και που δείξατε σε μας", σημείωσε.

Η ρωγμή που προκάλεσαν οι Συντηρητικοί στον λεγόμενο Κόκκινο Τοίχο κατά μήκος βιομηχανικών περιοχών της κεντρικής και της βόρειας Αγγλίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι ψηφοφόροι που τάσσονταν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ απέρριψαν τη διφορούμενη στάση πάνω στο θέμα αυτό του ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.

"Κερδίσαμε ψηφοφόρους και την εμπιστοσύνη ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ ξανά ψηφίσει το Συντηρητικό" Κόμμα, συνέχισε ο Τζόνσον. "Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αλλαγή. Εμείς δεν μπορούμε, δεν θα 'πρεπε, δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε", υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή ομιλία του ενώπιον των ψηφοφόρων του ο Τζόνσον σημείωσε ότι υπάρχουν κι άλλα θέματα που πρέπει να χειριστεί προτού περάσει στο κυρίως θέμα, αυτό της αποχώρησης από την ΕΕ.

"Ας υλοποιήσουμε το Brexit, αλλά πρώτα φίλοι μου, ας πάρουμε πρωινό", ανέφερε σε μια επίδειξη βρετανικού χιούμορ. (Let’s get Brexit done - let’s get breakfast done).

Νίκη για τους Ιρλανδούς εθνικιστές

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία οι Ιρλανδοί εθνικιστές κατάφεραν να κερδίσουν περισσότερες έδρες από τους ενωτικούς στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Sinn Fein διατήρησε τις επτά έδρες του, ενώ το επανεμφανιζόμενο φιλο-ιρλανδικό κόμμα SDLP κέρδισε ακόμη δύο. Μαζί τα δύο αυτά κόμματα των Ιρλανδών εθνικιστών μαζί ξεπερνούν σε έδρες το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, το οποίο είδε τις έδρες του να μειώνονται από δέκα σε οκτώ.

Το πρωτοφανές αποτέλεσμα μετά τον χωρισμό της Ιρλανδίας το 1921 οδήγησε το Sinn Fein να εντείνει τις εκκλησεις του για αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μετά τη συντριπτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον οδεύει με σιγουριά προς το Brexit.