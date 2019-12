Οι 10 δημοφιλέστερες ταινίες του 2019 σύμφωνα με το IMDB (photos)

Έφτασε η ώρα το IMDΒ, το δημοφιλέστερο site για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παγκοσμίως, να κάνει τη σούμα του και να ανακοινώσει τις 10 δημοφιλέστερες ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2019, σύμφωνα με το IMDbPro MOVIEmeter.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν βασίζονται σε βαθμολογίες ή την κριτική των συντακτών του, ούτε στην απόδοση των ταινιών στο box office, αλλά στην επισκεψιμότητα των σχετικών σελίδων στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή του IMDΒ.

Δείτε τις 10 δημοφιλέστερες ταινίες του 2019 σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών του IMDB.

10_US

9_Alladin

8_alita_battle_angel_

7_Spiderman

6_ Lion King

5_IT

4_Captain Marvel

3_Avengers

2_Once up on a time in Hollywood

1_Joker