Έκλεισε η «πρώτη φάση» της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας - Τι περιλαμβάνει

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη μιας προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που προβλέπει κυρίως τη σταδιακή μείωση των τιμωρητικών τελωνειακών δασμών σε βάρος κινεζικών προϊόντων, έπειτα από 19 μήνες έντασης με την Ουάσιγκτον.

Τα δύο μέρη θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εμπορίου Ουανγκ Σουουβέν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου που οργανώθηκε στο Πεκίνο.

Από τον περασμένο χρόνο, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον έχουν επιδοθεί σε ένα εμπορικό μπραντ ντε φερ, που μεταφράστηκε από την αμοιβαία επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες συναλλαγές.

«Οι δύο χώρες κατάφεραν να επιτευχθεί ταυτότητα απόψεων στο κείμενο μιας προκαταρκτικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας» επισήμανε ο Γουανγκ Σουουβέν.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα μετά τις άκρως αισιόδοξες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

«Είμαστε ΠΟΛΥ κοντά σε μια ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την Κίνα» διαβεβαίωσε σε μήνυμά του ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την Κίνα, το κείμενο περιλαμβάνει 9 κεφάλαια, σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας, τα διατροφικά και γεωργικά προϊόντα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη συναλλαγματική ισοτιμία, την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και την επίλυση των διαφορών.

Η Κίνα δεν θα επιβάλει νέους τιμωρητικούς δασμούς σε βάρος αμερικανικών προϊόντων, όπως απειλούσε να κάνει στην περίπτωση νέων συμπληρωματικών δασμών την Κυριακή σε βάρος κινεζικών προϊόντων από τις ΗΠΑ.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι το Πεκίνο αποδέχθηκε να αυξήσει τις αγορές αγροτικών προϊόντων made in USA, όπως αξίωνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Όμως οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν κανένα ποσό σήμερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιβάλει την Κυριακή έναν νέο γύρο τελωνειακών δασμών, ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε βάρος κινεζικών προϊόντων, μετά την επίτευξη μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με το Πεκίνο.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!