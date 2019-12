Αιφνιδιαστική συνάντηση Σαράτζ - Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε σήμερα, για δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν μήνα, τον επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Φάγεζ αλ-Σάρατζ, λίγες ημέρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Λιβύη για την υποστήριξη της κυβέρνησής του.

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο πρόγραμμα του προέδρου της Τουρκίας. Πραγματοποιήθηκε στο παλάτι του Ντολμάμπαχτσε, στην ευρωπαϊκή ακτή της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Λιβύη για την υποστήριξη της κυβέρνησης του Φάγεζ αλ-Σάρατζ, εάν αυτός το ζητήσει. Ο αλ-Σάρατζ βρίσκεται αντιμέτωπος με επίθεση των αντίπαλων δυνάμεων του Χαλίφα Χάφταρ.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε, ωστόσο, ότι η Αγκυρα «δεν είχε ακόμη» λάβει τέτοιο αίτημα.

Σε άλλη ένδειξη της προσέγγισης των δύο χωρών, η Αγκυρα ανακοίνωσε χθες ότι οι Λίβυοι κάτω των 16 και άνω των 55 ετών θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στην Τουρκία χωρίς βίζα.

Η τουρκο-λιβυκή στρατιωτική συμφωνία κατατέθηκε χθες το βράδυ στο τουρκικό κοινοβούλιο. «Το κοινοβούλιο θα την θέσει σε ισχύ μετά την έγκρισή της», δήλωσε σήμερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Δεν έχει διευκρινισθεί πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο, που ελέγχεται από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ταγίπ Ερντογάν και τους συμμάχους του του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικού Κινήματος (MHP).

Η Αίγυπτος κάλεσε σήμερα τις «άλλες χώρες» να σταματήσουν τις επεμβάσεις στην Λιβύη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην χώρα να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την σταθερότητα.

«...έχουμε την ικανότητα (να επέμβουμε στην Λιβύη), αλλά δεν το έχουμε κάνει», δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ -Σίσι, κατά την διάρκεια ομιλίας του σε φόρουμ νεολαίας στο θέρετρο Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του προς τους «εθνικούς στρατούς» στην Λιβύη, αναφερόμενος στον Εθνικό Λιβυκό Στρατό του Χαλίφα Χάφταρ.

