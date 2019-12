Λίβανος: Νύχτα σκληρών συγκρούσεων διαδηλωτών-αστυνομίας - Νέα αναβολή για διορισμό πρωθυπουργού (Photos/Video)

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν ανακοίνωσε σήμερα την αναβολή, για δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα, των διαβουλεύσεων στο κοινοβούλιο για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, με τον Σάαντ αλ Χαρίρι να αναμένεται να παραμείνει στη θέση. «Ο πρόεδρος Αούν απάντησε στην επιθυμία του (παραιτηθέντα) πρωθυπουργού Χαρίρι να αναβάλει τις διαβουλεύσεις στο κοινοβούλιο για την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου», ανέφερε η προεδρία σε tweet.Στο μεταξύ νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες, Κυριακή, το βράδυ κοντά στο κοινοβούλιο στη Βηρυτό μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Κρατώντας σημαίες του Λιβάνου, οι διαδηλωτές, που είναι στους δρόμους από τις 17 Οκτωβρίου εναντίον της πολιτικής τάξης την οποία κατηγορούν για διαφθορά και ανικανότητα, φώναζαν όλη την ημέρα χθες συνθήματα κατά του Χαρίρι. Οι διαδηλωτές ζητούν τον σχηματισμό κυβέρνησης που θα αποτελείται από τεχνοκράτες και ανεξάρτητες προσωπικότητες και είναι αντίθετοι στον εκ νέου διορισμό του Χαρίρι στην πρωθυπουργία, μετά την παραίτησή του στις 29 Οκτωβρίου υπό την πίεση των κινητοποιήσεων.

Διαδηλώσεις και τραυματισμοί

Το Σάββατο το βράδυ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Βηρυτό καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο που είχε στήσει η αστυνομία προκειμένου να εμποδίσει την πρόσβασή τους στη λεωφόρο που οδηγεί στο κοινοβούλιο και αργότερα επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές στο κέντρο της Βηρυτού. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, 36 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και 54 έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, με τους τραυματίες να είναι πολίτες αλλά και μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Violent clashes in #Beirut, #Lebanon after the main base of anti-govt protests was attacked for the second time in a week pic.twitter.com/3ne10llcqI